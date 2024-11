Das Tyto Tech 500 Ranking 2024 präsentiert die einflussreichsten Persönlichkeiten der europäischen Tech-Branche. Führungskräfte gewinnen an Bedeutung, KI-Expert:innen dominieren, während Diversität noch ausbaufähig bleibt.

Diversität in Tech: Klar ausbaufähig – aber nur zwei Frau in den deutschen Top Ten? Die achte Ausgabe des Tyto Tech 500 Rankings zeigt, wer die Technologiedebatten in Europa prägt. Dieses Jahr dominiert vor allem der Einfluss von Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft, während Journalist:innen und Politiker:innen in Deutschland weniger vertreten sind als im Vorjahr. Gleichzeitig rücken neue Trends wie Künstliche Intelligenz und Datenwissenschaft in den Vordergrund.

Das Ranking basiert auf einer umfassenden Analyse der medialen und digitalen Präsenz einflussreicher Persönlichkeiten in 17 Technologiesektoren. Es zeigt, wie sich die Schwerpunkte der Technologielandschaft in Europa entwickeln und wer die Zukunft gestaltet.

Die Top Ten Tech Influencer in Deutschland 2024

In Deutschland gehören zu den einflussreichsten Personen:

Sascha Lobo – Autor, Podcaster und freiberuflicher Journalist Frank Thelen – Freigeist Capital Ola Källenius – Mercedes Benz Group AG Carsten Maschmeyer – Maschmeyer Group Herbert Diess – Infineon Technologies Mai Thi Nguyen-Kim – Funk Andreas von der Heydt – Tchibo Christian Klein – SAP Tijen Onaran – aci diversity consulting Michael Spehr – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Diese Liste zeigt, wie unterschiedlich die technologische Landschaft in Deutschland geprägt wird – von bekannten Autoren wie Sascha Lobo bis hin zu Unternehmern wie Frank Thelen oder Wissenschaftlerinnen wie Mai Thi Nguyen-Kim.