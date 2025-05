Diese strategische Integration soll vor allem eins erreichen: eine engere Verbindung zwischen viralem Trend und langfristiger Community-Bindung.

Seit dem weltweiten Launch der TikTok-Funktion „Zur Musik-App hinzufügen“ im Jahr 2024 haben Nutzer:innen bereits über eine Milliarde Songs in ihren bevorzugten Streaming-Diensten gespeichert. Der Vorteil für User liegt klar auf der Hand: Sie können direkt im Moment der Entdeckung Musik unkompliziert und dauerhaft sichern. Emmy Lovell, Global Head of Music bei SoundCloud, hebt hervor, dass diese neue Integration Gelegenheitshörer:innen zu loyalen Fans machen soll:

This integration helps turn casual listeners into lifelong superfans while strengthening our commitment to fueling the next generation of music culture.