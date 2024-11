sagt Michael Kümmerle, Global Head of Music Partnership Development bei TikTok. Die Plattform sorgt kontinuierlich für virale Trends, die das Musikhören auf Streaming-Diensten ankurbeln. Mit der Funktion „Zur Musik-App hinzufügen“ können Nutzer:innen ihre auf TikTok entdeckten Lieblingssongs einfach auf ihrem bevorzugten Musik-Streaming-Dienst speichern und jederzeit abspielen.

erklärt Kümmerle weiter. Bei der ersten Nutzung der Funktion können User jetzt Deezer als bevorzugten Streaming-Dienst auswählen, woraufhin der Song automatisch in einer Standard-Playlist gespeichert wird.

Matthieu Gorvan, Chief Product and Technology Officer bei Deezer, betont, wie wichtig es ist, den Moment der Musikentdeckung zu bewahren:

Discovering a new favorite song is a magical moment and we’re dedicated to helping Deezer users hold on to that experience. Wherever you find your latest obsession, we want to make sure it is effortless to add it to your playlists and explore more from the same artist.