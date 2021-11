Eine neue Studie von Pew Research zeigt, dass auf Twitter nur gut ein Viertel der Nutzer:innen den Ton angeben. Denn gerade mal 25 Prozent der User sind für 97 Prozent der Tweets des Kurznachrichtendienstes verantwortlich.

Die Visualisierung verdeutlicht, dass es in den USA eine kleine, sehr aktive Gruppe von Nutzer:innen gibt, die die Diskussionen auf der Plattform maßgeblich beeinflusst. Für Advertiser könnte ein augenscheinliches Learning aus der Untersuchung sein, dass eine Kooperation mit Accounts aus der aktiven User-Gruppe der Marke viel Reichweite und Impressions bringen könnte.

Allerdings wird im Rahmen der Studie auch angemerkt, dass der Content der Top-Voices auf Twitter gerade mal zu 14 Prozent aus eigenen Tweets besteht. Ganze 82 Prozent aller Tweets sind Retweets oder Antworten auf einen vorherigen Post. Pew schreibt:

Although the top 25% of users produced the overwhelming majority of tweets within the study period, original tweets made up just 14% of their posts. By contrast, roughly 80% of tweets from this group are either direct retweets (49%) or replies to other tweets (33%). Replies and retweets similarly make up the majority of posts from less active tweeters as well.

Wer häufiger auf Twitter unterwegs ist, wird sich über diese Studienergebnisse nicht wundern. Denn das Alleinstellungsmerkmal des Kurznachrichtendienstes ist unter anderem die Bezugnahme auf andere Tweets oder Themen.

Pew untersuchte außerdem das Engagement auf Twitter und fand heraus, dass die Interaktionsrate des Kurznachrichtendienstes deutlich geringer ist als auf anderen Plattformen. In einem durchschnittlichen Monat bekommen Accounts, die zu dem Viertel der aktiven Profile gehören, 37 Likes und einen Retweet.

Bei den Ergebnissen – eine kleine aktive Gruppe, die hauptsächlich retweetet und eine niedrige Interaktionsrate hervorruft – liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei einem Großteil der aktiven Accounts um Bots handeln könnte. Bestätigt oder wiederlegt werden, kann diese Annahme nicht.

Zusätzlich untersuchte das Research-Unternehmen, wie viele Accounts privat und wie viele Profile öffentlich einsehbar sind. Die Ergebnisse sind in gewisser Weise erschreckend:

Among users who volunteered their profiles for research purposes, 65% said their account is public, 19% said their account is private and the remaining 17% said they’re not sure. But in actuality, a direct examination of the privacy settings of these users’ accounts revealed that the vast majority (89%) of U.S. adults on Twitter have public accounts that are visible to anyone visiting the site. Put differently, 83% of Twitter users who say their accounts are private or who are not sure of their privacy settings actually have public accounts.