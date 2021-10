Topmodel und Serienstar Jung Ho-yeon hatte vor dem Start der Hype-Serie Squid Game auf Netflix keine 500.000 Follower. Zuletzt aber war ihr Follower-Zuwachs größer als der von Cristiano Ronaldo oder Kylie Jenner.

Squid Game ist der Medienhype dieses Herbsts. Erst am 17. September auf Netflix gestartet, hat die südkoreanische Serie bereits den besten Start jemals auf der Streaming-Plattform hingelegt. In weniger als einem Monat haben bereits 111 Millionen Accounts die dystopischen Folgen rund um die tödlichen Kinderspiele angeschaut. Ausschnitte aus der Serie und Memes, die auf Social Media viral gehen sowie ein Ansturm auf die Kostüme aus der Produktion für Halloween und ein gesteigertes Interesse an südkoreanischen Medienschaffenden waren einige der Folgen des Riesenerfolgs der Netflix-Serie.

Gefeiert werden derzeit nicht nur Ideengeber und Regisseur Hwang Dong-hyuk oder Hauptdarsteller Lee Jung-jae, sondern insbesondere auch die Schauspielerin Jung Ho-yeon. Bekannt geworden ist sie der Welt in ihrer Rolle als Kang Sae-byeok oder Kandidatin Nummer 067. In Südkorea war sie zuvor bereits als Model bekannt – hatte auf Instagram aber nur rund 400.000 Follower. Dass diese Zahl in wenigen Wochen auf über 20 Millionen steigen würde, hätte sie wohl kaum ahnen können.

Jung Ho-yeons Follower-Wachstum auf Instagram toppt selbst Cristiano Ronaldo und Instagram

Eine Analyse von HypeAuditor zeigt eindrucksvoll, wie enorm die Schauspielerin vom Erfolg von Squid Game profitieren konnte. Und sie ist nicht die einzige aus dem Cast, die in kürzester Zeit Millionen Follower generieren konnte.

Die Analyse der Instagram Accounts der Darsteller:innen zeigt, dass Jung Ho-yeon seit dem Start der Serie für ihren Account (hoooooyeony) mehr als 19 Millionen Follower gewonnen hat (inzwischen kann sie 20,3 Millionen aufweisen, Stand: 15.10.2021).