Die Kooperation von Spotify und Netflix stellt Podcasts, Soundtracks und Playlists zu populären Serien wie Squid Game oder Bridgerton bereit. Allerdings zunächst nicht für alle User.

22.500 Playlists erstellten Spotify User zur Netflix-Hit-Serie Squid Game nach deren enormem Erfolg. Da viele Menschen die Erfahrungen mit populären Serien und Filmen multimedial ausweiten und weitererleben möchten, arbeiten Spotify und Netflix jetzt zusammen. Die beiden riesigen Streaming-Plattformen – mit gemeinsam rund 580 Millionen monatlich aktiven Usern – stellen ein Netflix Hub auf Spotify bereit. Soundtracks zu Filmen wie Red Notice, Podcasts mit Insights und Hintergrundinformationen zu The Crown oder Shadow Bone und diverse Playlists zu aktuellen Serien und Filmen erwarten die Nutzer:innen dort. Noch ist der Content jedoch nicht für alle Märkte verfügbar.

Netflix Hub: Spotify bietet Interaktionsoptionen und viel, viel Audioinhalt

Das Kooperationsangebot von Netflix und Spotify soll vorerst nur den Usern in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich sowie Irland und Indien zur Verfügung stehen. Allerdings konnten wir beim Klick auf den Link zum Netflix-Bereich die verschiedenen Playlists und Podcasts bisher ebenso anhören. Vorstellbar ist, dass in genannten Märkten noch zusätzliche Exklusivinhalte bereitgestellt werden.

Neben den Audioinhalten – darunter auch ein Special mit Jay-Z zum neuen Film The Harder They Fall – finden sich noch Features, die das Engagement der Spotify User fördern sollen. So können diese beispielsweise ein Quiz machen, um herauszufinden, welcher Charakter aus der beliebten Serie Haus des Geldes zu ihnen passt. Interessierte können sich das durch die Serien und Filme der Streaming-Plattform inspirierte Hub bei Spotify anschauen. Nach Angaben aus dem Blogpost wird das Repertoire stetig erweitert. Durch diese Kooperation erhoffen sich Spotify und Netflix mehr Verweildauer der bestehenden User – und womöglich auch ein Wachstum bei den zahlenden Nutzer:innen. Mehr Informationen zum Audio-Crossover kannst du im offiziellen Blogpost von Spotify erhalten.