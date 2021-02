Die Musik-Streaming-Plattform Spotify veröffentlichte die Quartalszahlen für Q4 in 2020. Dabei wurde klar, dass der Musikdienst 25 Millionen Kund:innen in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres dazugewinnen konnte. Dieser User-Zuwachs übersteigt die Erwartungen der Experten.

Insgesamt verzeichnet Spotify laut Bericht weltweit 345 Millionen monatlich aktive Nutzer:innen. Damit toppt die tatsächliche Anzahl der monatlich aktiven User die von Branchenkenner:innen vorhergesagten 343 Millionen monatlich aktiven Hörer:innen um ganze zwei Millionen. Auch die Einnahmen der Musik-Streaming-Plattform übersteigen die Erwartungen. Anstelle von 2,15 Milliarden Euro konnte Spotify 2020 in Q4 ganze 2,17 Milliarden Euro Revenue einfahren. Für 2021 sagt der schwedische Konzern Einnahmen in Höhe von 9,01 Milliarden bis 9,41 Milliarden Euro voraus.

Am Anfang der Coronapandemie musste der Musik-Streaming-Dienst einen leichten Rückgang der User und Nutzungsdauer verzeichnen. In Q4 konnte sich Spotify allerdings von diesem Rückgang erholen und verbuchte durch die Expansion nach Russland sowie in zwölf weitere Länder einen Zuwachs an Nutzer:innen. YoY konnte Spotify einen Anstieg an Premium-Mitgliedern um 24 Prozent verkünden und hat damit zum Ende 2020 155 Millionen zahlende Kund:innen.

Hinsichtlich der Werbeeinnahmen konnte Spotify ebenfalls ein Plus verzeichnen, nachdem diese zu Beginn der Pandemie leicht zurückgingen. Die Ad Sales brachten der Musikplattform einen Umsatz 281 Millionen Euro ein. Hierbei stammt der Bärenanteil aus dem Podcast-Bereich, das sich über 100 Prozent YoY steigerte. Womöglich hat hierzu nicht nur die Popularität des Formats, sondern auch der Ausbau der Advertising-Möglichkeiten in der Sparte beigetragen. Spotify schreibt im Quartalsbericht:

We continue to see strong growth in podcast consumption, with consumption hours in Q4 nearly doubling since Q4 2019. As of Q4, we had 2.2 million podcasts on the platform (up from more than 1.9 million podcasts in Q3).