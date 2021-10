Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist auf Social Media unterwegs und etwa 62 Prozent nutzen das Internet. Diese und weitere spannende Daten hat der Digital 2021 Report zusammengefasst.

Laut Weltbevölkerungsuhr der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung leben aktuell (Stand 25. August 2021) rund 7,89 Milliarden Menschen auf der Welt. Auf Social Media ist mehr als die Hälfte zu finden. Ganze 4,5 Milliarden Menschen nutzen laut einer neuen Hootsuite-Studie soziale Medien. Der Digital 2021 Report beobachtet das digitale Verhalten von Konsument:innen weltweit. Dabei wird auch der derzeitige Stand der Digitalisierung analysiert.

Vernetzte Welt: 4,88 Milliarden Menschen sind online

In den vergangenen zwölf Monaten ist die Zahl der Mobiltelefonnutzer:innen weltweit um 100 Millionen gestiegen. Etwa 5,29 Milliarden Menschen nutzen heute ein Mobiltelefon, was mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung sind. Das Internet nutzen hingegen nur 62 Prozent der Weltbevölkerung (etwa 4,88 Milliarden Menschen). Die jüngsten Daten zeigen, dass die Zahl der weltweiten Internetnutzer:innen im vergangenen Jahr um mehr als 220 Millionen (+4,8 Prozent) gestiegen ist, aber da COVID-19 die Forschung weiterhin erschwert, könnte die tatsächliche Zahl noch wesentlich höher liegen, so heißt es in dem Report. Auf Platz Eins liegt Dänemark mit 99 Prozent der Bevölkerung, die online sind. Deutschland landet auf Platz 10 mit 95 Prozent.

© We Are Social, Hootsuite

2,5 Stunden auf Social Media: Wie verbringen User ihre Online-Zeit?

Der Report untersuchte außerdem, wie die Internet User zwischen 16-64 Jahren ihre Zeit online verbringen. Im Schnitt war diese Gruppe knapp sieben Stunden täglich online, davon verbrachten sie etwa zweieinhalb Stunden auf Social Media. 90,9 Prozent der Internet User sind über ein Mobilgerät online. Am häufigsten sind User auf der Suche nach Informationen (60,5 Prozent), wollen mit Freund:innen und Familie in Kontakt bleiben (54,7 Prozent) oder Nachrichten und aktuelle Events verfolgen (52,8 Prozent). Das spiegelt sich auch in den meistbesuchten Seiten (im September 2021) wieder:

Google.com (45,4 Milliarden Besuche) YouTube.com (14,1 Milliarden Besuche) Facebook.com (11,2 Milliarden Besuche) Wikipedia.org (5,8 Milliarden Besuche) Amazon.com (3 Milliarden Besuche) Yahoo.com (2,9 Milliarden Besuche) Instagram.com (2,9 Milliarden Besuche) Twitter.com (2,4 Milliarden Besuche) Yandex.ru (2,3 Milliarden Besuche) Pornhub.com (2,2 Milliarden Besuche)

Mehr als die Hälfte der weltweiten Social Media User sind auf Facebook aktiv. 2,89 Milliarden User kann das Netzwerk verzeichnen. Es folgen YouTube mit 2,29 Milliarden, WhatsApp mit zwei Milliarden, Instagram mit 1,39 Milliarden und der Facebook Messenger mit 1,3 Milliarden. TikTok konnte erst vor Kurzem die Eine-Milliarde-User-Grenze überschreiten und landet damit noch hinter WeChat auf dem siebten Platz.

In dem Report auf Hootsuites Seite finden sich noch weitere Statistiken und Auswertungen zu den Audiences der verschiedenen Plattformen, Verhalten im Netz, Browser-Nutzung, Nutzung von Sprachassistent:innen und vieles mehr.