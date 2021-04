Wer ist dieses Jahr auf TikTok, Instagram und YouTube angesagt? Eine Studie zum Wachstum der populärsten Social-Media-Profile von HypeAuditor gibt Aufschluss darüber, welche Accounts 2021 im ersten Quartal durchstarteten konnten.

Die Coronapandemie hat dazu geführt, dass viele Menschen vornehmlich über Social Media Kontakt mit Freund:innen und Familie halten, sich für ihren nächsten (digitalen) Shopping-Bummel inspirieren lassen oder nach Rezeptideen suchen. Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass TikTok, YouTube und Instagram mittlerweile ein fester Bestandteil des alltäglichen Lebens vieler Nutzer:innen geworden sind. Auch Influencer und erfolgreiche Accounts nehmen einen immer höheren Stellenwert hierbei ein. Die KI-Analyseplattform HypeAuditor hat daher untersucht, welche Accounts und Kategorien in den sozialen Medien im ersten Quartal 2021 in Deutschland besonders gewachsen sind. Die Ergebnisse: Neben „Essen & Kochen“, „DIY & Design“ und „Backen & Süßigkeiten“ schaffen es auch Beiträge aus dem Bildungsbereich unter die Top 5 der am schnellsten wachsenden Trend-Kategorien. Mit einem Wachstum von 7,25 Prozent landet die Kategorie „Wirtschaft & Finanzen“ auf Platz eins.

Social-Media-Trends 2021: Mehr Inspirationen für das Leben zu Hause

In Deutschland gelten vielerorts Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Das spiegelt sich auch in der Analyse der Social-Media-Trends wider. Denn um sich die Zeit zu Hause zu vertreiben, setzen Instagram-Nutzer:innen aus Deutschland vor allem auf Inhalte aus den Bereichen „Essen & Kochen“ (+6,35 Prozent), „DIY & Design“ (+6,02 Prozent) und „Backen & Süßigkeiten“ (+5,18 Prozent). Auch Lerninhalte nahmen auf der Facebook-Plattform im ersten Quartal 2021 im Jahresvergleich kräftig zu. Ganze 5,89 Prozent gewann diese Kategorie. Den größten Zuwachs hinsichtlich der Engagement Rate erzielten die Kategorien „Wintersport“ mit einem Plus von 8,06 Prozent sowie „Natur & Landschaften“ mit 7,57 Prozent.

Das sind die Top 10 Accounts auf Instagram

Neben den Kategorien untersuchte HypeAuditor ebenfalls, welche Accounts auf Instagram, TikTok und YouTube am meisten wachsen konnten. Die Pole-Position auf Instagram sicherte sich Mercedes-Benz. Innerhalb des ersten Quartals konnte der Account des Automobilherstellers 1,4 Millionen neue Follower für sich gewinnen und verzeichnet damit ein Wachstum von fünf Prozent. Knapp dahinter liegt mit 1,2 Millionen der Account des FC Bayern. Platz drei und vier der am meisten wachsenden Accounts belegen BMW und Porsche, während Pamela Reif – die ihre Follower seit Beginn der Pandemie täglich mit neuen Rezepten und Homeworkouts versorgt – 0,7 Millionen neue Abonnenten gewinnen konnte und es damit auf den fünften Platz in diesem Ranking schafft.

Die Accounts mit dem größten Wachstum auf Instagram, © HypeAuditor

Das sind die Top 10 Accounts auf YouTube

Bei den YouTube Accounts mit dem größten Wachstum im Jahresvergleich konnte sich der „Kinder Spielzeug Kanal“ an die Spitze setzten. Mit einer Wachstumsrate von über zehn Prozent landet der YouTube Channel vor Fitness-Guru Pamela Reif, die ganze 1,1 Millionen Follower auf Googles Videoplattform dazugewinnen konnte. Platz drei und vier belegen die Kanäle „CrazyFrogOfficial“ und „Kurzgesagt“, die beide ein Wachstum von ungefähr sechs Prozent verzeichnen konnten. Auf Platz fünf landet der Channel Niki Nihachu, die vielen Streamern auch durch ihren erfolgreichen Twitch-Kanal bekannt sein dürfte.

Die Accounts mit dem größten Wachstum auf YouTube, © HypeAuditor

Das sind die Top 10 Accounts auf TikTok

Mit einem Wachstum von ganzen 28,1 Prozent landet der TikToker Younes Zarou auf Platz eins der am meisten wachsenden TikTok Accounts in Deutschland. Platz zwei und drei belegen avesmoves (+5,7 Millionen Follower) und insecthouse_adi mit einem Zuwachs von 2,4 Millionen Followern. Mit mittlerweile 2,7 Millionen Abonnent:innen landet der Account fmburak auf Platz fünf.

Die Accounts mit dem größten Wachstum auf TikTok, © HypeAuditor