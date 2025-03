Sowohl ihr Post als auch jener von Sunday Scaries haben deutlich mehr Likes als andere Posts im Profil-Grid. Doch nicht allein auf Instagram, auch auf TikTok lohnt es sich, über die Hype-Serie zu sprechen. Immerhin ist die Plattform längst zu einem Diskurstreiber avanciert. Als Suchoptionen für viele, gerade junge, User sind Instagram und TikTok sowie Reddit ohnehin relevant. Und Viktoria Renner, Co-Founderin der Content-Marketing-Agentur OZMOZE und Social-Media-Marketing-Expertin, meint:

Marken müssen Trends nicht nacheifern, sondern mitgestalten. Wer früh sensible Themen erkennt und aktiv navigiert, wird als relevante Stimme wahrgenommen.

Viktoria Renner, Strategin für digitale Kultur und Social Media, © schoesslers GmbH

Nun ist es mit Severance aber bald erstmal wieder vorbei und der Hype wird abflachen. Für Creator und Marken ist es aber möglich, derlei Mikrotrends schon vorab zu erkennen – wie ich bei unserem Digital Bash – Social & Influencer schon erklärt habe – und sich zum Beispiel auf die nächsten Staffeln populärer Serien einzustellen, um damit Content zu erstellen. Für viel Aufsehen sorgt zum Beispiel gerade die dritte Staffel von The White Lotus, zudem gibt es ab April neue Folgen der Kultserie Black Mirror auf Netflix, The Last of US auf WOW oder auch die deutsche Produktion How to Sell Drugs Online (Fast) auf Netflix.

Wer sich aber noch im Severance-Kosmos befindet, kann sich mit dem Titelsong im 8 Hour Work Day Innie Mix einen Arbeitstag musikalisch untermalen.