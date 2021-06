UEFA:



❌refused to light the #AllianzArena in 🏳️‍🌈 flag



Germany:



❤️Gave out 🏳️‍🌈 flags at the match.

🧡cities lit up buildings

💛over 40 stadiums lit

💚protested at the match

💙Neuer wore 🏳️‍🌈 captains armband



💜all in solidarity with Hungarian LGBT ppl



#GERHUN #EURO2020 pic.twitter.com/oQiAHmsOx8