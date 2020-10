Die neue Werbekampagne von Peloton kommt ohne Schauspielerinnen aus. Stattdessen stehen Menschen im Mittelpunkt, die einen ganz unterschiedlichen Alltag verleben, die aber eines verbindet: Sie alle nutzen Peloton und haben dort ihre Community, mit der sie fahren. Die neue Kampagne soll das „Peloton Wife“ vergessen machen, eine Ad, die satirische Memes, Kritik und einen Aktieneinbruch zur Folge hatte. Die Zahlen des Unternehmens überzeugen während der Coronapandemie allerdings schon jetzt.

„Millions of Reasons. One Community“, das ist der neue Peloton Claim. Zur Weihnachtszeit 2019 veröffentlichte das Fitness-Unternehmen einen Werbe-Clip, der das Image der Marke starkt schädigte. Der Clip rund um die Schauspielerin, die als „Peloton Wife“ auftrat, welche von ihrem Mann ein Fitness Bike geschenkt bekommt, nur um ein Jahr später ihre etwas schlankere Figur zu präsentieren, wurde bei Twitter und auf vielen anderen Plattformen mit Kritik überzogen. Auch Schauspieler Ryan Reynolds veröffentlichte bei YouTube eine Parodie, um für die (ehemals seine eigene) Gin-Marke zu werben:

Doch wie Forbes berichtet, hat sich seither bei Peloton viel verändert, nicht zuletzt die Besetzung der Rolle des CMO. Die neue CMO des Unternehmens, Dara Treseder – die auf Forbes‘ Liste der World’s Most Influential CMOs steht – zeichnet für die neue Kampagne mit „Real Riders“ verantwortlich. Gegenüber Forbes erklärt sie:

Our Peloton community of more than 3.1 million members really comes from people from different walks of life. We all have our reasons, we all have our different walks of life, but we all come together as one Peloton, and we wanted to show that. We wanted to show that diversity across age and race and gender and location and language. And we do that through this ad.