Schon lange wird Social Media nicht mehr nur noch dafür genutzt, Inhalte mit Freunden zu teilen. Die Plattformen sind für viele Menschen ein zentraler Ort für den Konsum von Content geworden. Und auch Nachrichten werden immer häufiger auf den Sozialen Medien geteilt und gelesen. Diese Entwicklung birgt jedoch gewisse Risiken. So sind etwa Fehlinformationen auf Social Media ein weitreichendes Problem: Auf Facebook werden Fake News mittlerweile häufiger angeklickt als Nachrichten aus vertrauenswürdigen Quellen. Wie genau es um den Nachrichtenkonsum auf Social Media steht und welche Plattformen hierfür besonders oft genutzt werden, verrät ein Report des Pew Research Centers. Die wichtigsten Ergebnisse haben wir im Folgenden zusammengefasst.

Der Bericht, welcher die Gewohnheiten von 11.178 Menschen in den USA untersucht hat, offenbart, dass der Nachrichtenkonsum auf Social Media leicht zurückgegangen ist. Während 2020 noch ganze 23 Prozent angaben, häufig Nachrichten über Social Media zu lesen, liegt diese Zahl 2021 bei nur noch 19 Prozent. Fast ein Viertel gibt an, ihre News niemals auf den Social-Plattformen zu konsumieren. Der geringfügige Rückgang kann mehrere Ursachen haben: Möglicherweise wird News auf Social Media mit mehr Skepsis begegnet, doch auch eine generelle Abnahme der auf den Sozialen Medien verbrachten Zeit kann ein Grund sein. Dennoch nutzt fast die Hälfte der Befragten oft oder manchmal Social Media, um dort ihre Nachrichten zu erhalten.

Facebook liegt mit großem Abstand auf dem ersten Platz der Social-Plattformen, die für den Konsum von Nachrichten genutzt werden. Während 66 Prozent der Befragten angeben, Facebook zu nutzen, bezieht fast die Hälfte von ihnen, nämlich 31 Prozent, hier auch ihre Nachrichten. YouTube verfügt mit 72 Prozent der Studienteilnehmer:innen über noch mehr User als Facebook, und immerhin 22 Prozent dieser nutzen die Plattform auch für Nachrichten. Alle anderen Social-Media-Seiten liegen weit hinter Facebook und YouTube. Twitch wird mit nur einem Prozent am seltensten für den Konsum von News genutzt.

Eine besonders interessante Entwicklung lässt sich im Fall Twitter beobachten. Zwar nutzen insgesamt weniger Menschen die Plattform. Doch von denjenigen, die auf Twitter aktiv sind, konsumieren ganze 55 Prozent hier regelmäßig Nachrichten. Dies kann daran liegen, dass Twitter vom Charakter her mehr auf Nachrichten ausgerichtet ist als andere Plattformen, wie das Pew Research Center erklärt:

When looking at the proportion of each social media site’s users who regularly get news there, some sites stand out as being more “newsy” even if their total audience is relatively small. Twitter, for example, is used by 23% of U.S. adults, but more than half of those users (55%) get news on the site regularly.