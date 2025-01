Nick Clegg geht, Joel Kaplan kommt. Bei Meta verändert sich eine zentrale Position und das könnte politische Gründe haben. Kaplan ist der republikanischen Partei nahe, war einst Lobbyist und schon im Weißen Haus tätig.

Januar, die Zeit der Neubeginne. Während TikTok in den USA der Dinge harrt, die da kommen mögen, und ausgerechnet auf den designierten US-Präsidenten Donald Trump hoffen darf, bereitet sich der Mega-Tech-Konzern Meta womöglich auch auf politische Kooperationen vor. Der langjährige Chief Global Affairs Officer Nick Clegg, vielen in der Branche bereits als zentrale Säule in Metas C-Level-Organigramm und als ehemaliger stellvertretender Premierminister des Vereinigten Königreichs bekannt, verlässt seinen Posten. In seinem Statement auf Threads legt er den Grund dafür nicht offen. Er erklärt aber, dass sein bisheriger Vertreter Joel Kaplan die Rolle übernehmen wird.