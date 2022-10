In diesem Jahr hat Meta über 400 schädliche Apps identifiziert, die in Googles und Apples App Store zur Verfügung standen. Diese Apps waren designt worden, um User-Daten zu stehlen, die zum Login auf Facebook und Instagram ermächtigen. Dabei handelt es sich um verschiedene App-Typen wie Games, VPN Services, Fotobearbeitungs-Tools etc. Die Apps ließen Nutzer:innen nur Funktionen verwenden, wenn sie sich mit ihren Account-Daten für die Meta-Plattformen einloggten. Inzwischen wurden die Apps aus den App Stores entfernt. Meta erklärt auf dem eigenen Blog, wie die Malware Apps arbeiteten, was Betroffene tun können und welche konkreten Apps betroffen sind.

David Agranovich, Director im Bereich Threat Disruption, und Ryan Victory, ein Malware Discovery and Detection Engineer bei Meta, stellen den Sachverhalt auf dem Meta Blog ausführlich dar. Nachdem das Team des Tech-Konzerns die über 400 schädlichen Apps entdeckt hatte, wurden Google und Apple informiert. Vor der Veröffentlichung des Berichts zu diesen Apps wurden diese sämtlich aus den App Stores entfernt.

Meta hat auch die Kategorien aufgelistet, die betroffen waren. Insbesondere Foto-Editor-Apps waren betroffen (42,6 Prozent der schädlichen Apps können diesem Bereich zugeordnet werden).

Apps, die Spaß machen sollen oder auf den ersten Blick nützliche Funktionen aufweisen, sollten User dazu animieren, sich mit ihren Account-Daten einzuloggen. Die Meta-Experten erklären:

When a person installs the malicious app, it may ask them to ‚Login With Facebook‘ before they are able to use its promised features. If they enter their credentials, the malware steals their username and password.