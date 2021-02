Die E-Commerce-Plattform eBay veröffentlichte die Zahlen für das vierte Quartal sowie das Finanzjahr 2020 und konnte ein besseres Ergebnis einfahren, als im Vorwege erwartet worden war. Im vierten Quartal lag der Umsatz bei 2,9 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Verglichen mit der Rekordsumme von 125,6 Milliarden US-Dollar, die E-Commerce-Riese Amazon in Q4 an Umsatz generierte, ist diese Zahl klein. Doch die Entwicklung bei eBay war 2020 durchweg positiv. So ist auch der Quartalsbetriebsgewinn auf 677 Millionen US-Dollar angestiegen, bei einem Plus von fast 42 Prozent Year over Year (YoY).

Darüber hinaus ist die Zahl der aktiven Käufer:innen weiter gestiegen. Im vierten Quartal 2019 waren es 174 Millionen, in Q4 2020 185 Millionen Menschen. Das entspricht einem Wachstum von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das Gesamtvolumen des Handels mit Käufer:innen (Gross Merchandise Volume) lag im vierten Quartal bei 26,6 Milliarden US-Dollar, während rund 21 Prozent mehr Transaktionen als im Vorjahr verzeichnet wurden.

Mit Blick auf das zurückliegende Jahr hat eBay ein gutes Geschäftsjahr hinter sich. 2020 konnten 10,3 Milliarden US-Dollar umgesetzt werden, 19 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das übertraf sogar die eigenen Erwartungen. Der Jahresbetriebsgewinn wurde dabei auf über 2,7 Milliarden US-Dollar gesteigert. Zum guten Ergebnis erklärt Jamie Iannone, Chief Executive Officer bei eBay:

I am proud eBay was able to be there for our buyers, sellers and community, especially in the face of a global pandemic. We finished the year with strong financial results, but what inspires me most is the support we’ve been able to extend to small businesses – providing them with tools, resources and access to millions of buyers globally. We will continue to invest in product and technology in order to deliver the best marketplace in the world for our customers.