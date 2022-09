Facebook legt die Karten auf den Tisch: Der Widely Viewed Content Report für das zweite Quartal 2022 wurde veröffentlicht. Hier listet die Plattform die Top Domains, Links, Pages und Posts auf, die auf Facebook angesehen werden. Der Bericht bezieht sich auf die Nutzungsgewohnheiten von Usern aus den USA.

Auf Platz eins der am häufigsten angesehenen Domains hat es youtube.com geschafft – mit ganzen 168,5 Millionen Views. Auch tiktok.com landet mit 108 Millionen Views in der Top 5 – vermutlich ebenfalls keine erfreuliche Nachricht für die Konkurrenzplattform Facebook. Diese betont jedoch, dass die Top 20 Domains nur 2,7 Prozent aller Feed Content Views ausmachen.

Auf der Liste der am häufigsten angesehenen Links hat es TikTok mit 35,9 Millionen Views sogar auf Platz eins geschafft – und zwar nicht mit dem Link zu einem bestimmten Video, sondern mit dem Link zur Startseite der Plattform. Ein Großteil der weiteren in der Liste aufgeführten Links führt User zu News-Seiten. Zwei der beliebtesten fünf Links wurden darüber hinaus von Facebook aufgrund von Vorstößen gegen die Richtlinien gesperrt, da die Betreiber:innen der dazugehörigen Seiten Spam-Taktiken verwendeten, um mehr Views zu erzielen.

Insgesamt musste die Plattform ein Viertel der 20 beliebtesten Links aus diesem Grund sperren. Facebook selbst erklärt, neue Maßnahmen im Kampf gegen Spam, Clickbait und Engagement Bait einführen zu wollen:

[…W]e’ve been testing new ways to reduce clickbait, engagement bait and spam. While we’re seeing improvements from these tests, we will need to continually evaluate and refine our approach given how spam operators try to adapt their tactics to evade our new ways of detecting them.