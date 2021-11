Fast jede:r bestellt bei Amazon. Die Umsätze in Milliardenhöhe, die das Unternehmen jedes Quartal einfährt, kommen nicht von ungefähr. Die User bestellen Geschenke, Alltagsgegenstände oder auch intimere Produkte, die man nicht unbedingt offengelegt wissen möchte. Ein Report von Wired zeigt jetzt jedoch auf, dass genau dies in den vergangenen Jahren passiert ist. Angestellte konnten Einblick in den Warenkorb von Celebrities, Ex-Partner:innen oder eben allen Personen nehmen, die sie interessierten. Die Untersuchung prangert nun den fehlenden Datenschutz von User-Informationen an.

Ein ehemaliger Angestellter, der mit Wired zusammengearbeitet hat, gab an, er erinnere sich an Momente, in denen die Einkaufshistorie von Stars wie Kanye West oder Schauspieler:innen aus dem Marvel-Universum angeguckt wurde. So heißt es bei Wired:

One former service rep, who requested anonymity, said he remembered colleagues looking up the purchases of Kanye West and movie stars from the Avengers films, even scoping out a few dildos in a particular celebrity’s purchase log. Other staffers recalled coworkers looking up exes and girlfriends or boyfriends. ‚Everybody, everybody did it,‘ a former customer service manager says. They weren’t supposed to, of course.