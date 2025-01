Meta beteuert Unschuld: Auch andere Hashtags seien betroffen

Unter anderem die Hashtags #democrats, #democraticparty sowie #liberals ergaben gestern, am 21. Januar 2024, keinerlei Search Results. Stattdessen wurde eine Meldung der Plattform angezeigt, laut welcher die gesuchten Begriffe verborgen wurden, da diese „sensiblen Content beinhalten könnten“ . Auch wir konnten über unseren Instagram Account keine Posts unter diesen Hashtags finden – mittlerweile ist dies allerdings wieder möglich. Während der vorübergehenden Sperre der Hashtags #democrats und Co. lieferte der Hashtag #republican derweil ganze 3,3 Millionen Posts, wie BBC News berichtet.

Verborgene Instagram-Suchergebnisse beim Hashtag #democrats, © Meta via BBC News

Viele Nutzer:innen vermuten hinter der Sperre der Hashtags kurz nach Donald Trumps Amtseinführung, bei welcher auch Meta CEO Mark Zuckerberg zugegen war, ein gezieltes Kalkül statt reinen Zufall. Schließlich dürften sich unter den verborgenen Hashtags auch kritische Beiträge zum neuen US-Präsidenten und seinen Vorhaben finden. Doch Meta beteuert, dass es sich hierbei lediglich um einen technischen Fehler handelte, von dem auch andere Hashtags betroffen waren. Der Konzern äußerte sich in einem Statement:

We’re aware of an error affecting hashtags across the political spectrum and we are working quickly to resolve it.

Geht Metas Schuss nach hinten los?

Ob technisches Problem oder Absicht – eine Sperre von Suchbegriffen, die vor allem Hashtags im Zusammenhang mit einer Partei betreffen, kann nicht nur eine unangemessen Einschränkung für die User darstellen, sondern auch zu einer Rufschädigung des Konzerns führen, erklärt Social-Media-Experte Matt Navarra gegenüber BBC News:

In a hyper-partisan environment, even unintentional errors like this can escalate into accusations of partisanship. If these issues are not resolved quickly they risk fuelling conspiracy theories and damaging Meta’s reputation.

Während Instagram mit gesperrten Hashtags auf sich aufmerksam macht, ist TikTok bereits kurz nach dem Bann der gesamten Plattform in den USA wieder aktiv. Als Retter der App lässt sich US-Präsident Donald Trump feiern. Ob Instagram, X oder TikTok (insofern die Plattform an ein US-Unternehmen verkauft und deren Fortbestand damit gesichert wird) – Kritiker:innen befürchten im Zuge des Umbruchs in den USA eine, teilweise subtil umgesetzte, politisch motivierte Zensur auf diversen Plattformen erwarten zu müssen.