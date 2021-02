Facebook veröffentlichte den Transparenzbericht zu Q4 im vergangenen Jahr. Aus diesem geht hervor, dass deutlich mehr Posts, die gegen die Community Standards verstießen, entfernt wurden. Rund 6,4 Millionen hochgeladene Inhalte, die allein der Kategorie „Bullying and Harassment“ (dt. Mobbing und Belästigung) zugeschrieben werden können, löschte Facebook von Oktober bis Dezember 2020. Das ist ein Anstieg von ganzen 3,5 Millionen Entfernungen im Vergleich zu Q3 im vergangenen Jahr in diesem Bereich. Ein möglicher Grund für den Anstieg problematischer Uploads könnte die US-Präsidentschaftswahl gewesen sein, die im November 2020 stattfand. Hier nutzen viele User Facebook und andere Plattformen, um ihren Präsidentschaftskandidaten zu unterstützen – zur Not auch mit Desinformationen, Mobbing, Belästigung oder Hate Speech.

Auch die Facebook-Tochter-App Instagram verzeichnete laut Transparenzbericht einen Anstieg von Content, der Mobbing oder belästigende Sprache beinhaltete und daher gelöscht werden musste. Der Social-Konzern sieht neben den politischen und gesellschaftlichen Geschehnissen zwei weitere Gründe für den Anstieg der Post-Entfernungen:

Facebook gibt in dem Transparenzbericht außerdem an, an Technologien zu arbeiten, die eine noch engmaschigere Überprüfung verschiedener Content-Formate erlaubt. Gerade hinsichtlich der Gerüchte um einen Clubhouse-Klon von Facebook dürfte diese Entwicklung mit Nachdruck vorangetrieben werden. Mike Schroepfer, CTO bei Facebook, sagte gegenüber dem Publisher The Verge:

We’re investing in technology across all the different sorts of ways that people share. We understand audio, video, we understand the content around those things, who shared it, and build a broader picture of what’s happening there. […] I think there’s a lot we’re doing here that can apply to these different formats, and we obviously look at how the products are changing and invest ahead of those changes to make sure we have the technological tools we need.