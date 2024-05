Welche Parteien würden die KI-Assistants Meta AI, ChatGPT, Grok, Copilot oder auch Claude in Deutschland wählen? Das Experiment von Felix Beilharz zeigt, dass sich die AI Tools größtenteils einig sind und eine Partei mit Abstand auf dem letzten Platz landet. Welche?

Wir sind im Superwahljahr 2024 und zugleich in einem Jahr, in dem die Entwicklung generativer KI sich geradezu überschlägt. Erst diese Woche hat OpenAI mit GPT-4o ein neues multimodal operierendes KI-Modell mit aufsehenerregenden Fähigkeiten vorgestellt. Kurz darauf lieferte Google ein Riesen-Update für Gemini, die AI Overviews in der Standardsuche und beispielsweise das Projekt Astra, das bei der I/O als „die Zukunft der KI-Assistenz“ bezeichnet wurde und die Fähigkeiten von Gemini erweitert, um Gespräche natürlicher wirken zu lassen und schneller auf Informationen zu reagieren. Zudem werden xAIs Grok und Anthropics KI-Chatbot Claude jetzt in Europa zur Verfügung gestellt.

Die KI-Assistants werden immer leistungsfähiger, intelligenter und sollen möglichst menschenähnlich handeln. Doch wie würden sie wählen? Dieser Frage ist der Social-Media-Experte Felix Beilharz nachgegangen und hat diverse KI-Chatbots den Wahl-O-Mat zur Europawahl (am 9. Juni in Deutschland) durchlaufen lassen. Die Ergebnisse zeigen eine klare Tendenz – die sich verschiedentlich erklären lässt.

© OpenAI

Wie Meta AI, ChatGPT, Gemini und Co. wählen – linkspolitische Inhalte im Fokus der KI-Tools

Sieben KI-Tools hat Beilharz die 38 Fragen des Wahl-O-Mats gestellt und dabei klare Tendenzen in Bezug auf die Parteiauswahl feststellen können. Er nutzte dabei die folgenden Tools, auf die er Zugriff hat:

ChatGPT Gemini (Google) Claude (mit Claude 3 im Hintergrund) Perplexity Meta AI Microsoft Copilot Grok (mit X Premium)

Auf seiner Website erklärt der Experte, dass ChatGPT und Claude fast makellos die Aufgabenstellung zur Fragebeantwortung befolgt haben. Meta AI und Perplexity wiederum mussten an die Aufgabe erinnert werden, um nicht in Meinungen abzudriften. Grok war in seinem Experiment jedoch unbrauchbar, lieferte nur Sachinformationen und auf das Drängen des Experten hin nur noch die Antwort „neutral“ auf alle Fragen des Wahl-O-Mats. Felix Beilharz schreibt:

[…] Die meisten KIs sind sehr auf Ausgewogenheit bedacht. Selbst wenn sie zustimmen oder ablehnen, listen sie Pro und Contra-Argumente auf und betonen, wie komplex die Sachlage und wie schwierig eine Antwort sei. Nur in einem sind sich alle einig: Die AfD ist auf dem letzten Platz. Mit großem Abstand.

Alle Tools tendieren dazu, linkspolitisch ausgerichtete Parteien zu bevorzugen. Etwa Bündnis90/Die Grünen, Volt, die Piratenpartei und die Tierschutzpartei.

Beispielgrafik: So würde ChatGPT wählen, © Felix Beilharz

In der Gesamtübersicht liegen Die Grünen ganz vorn, die CDU/CSU und FDP liegen fast ganz hinten, vor der AfD. Die Ergebnisse präsentiert Beilharz in einem ausführlichen LinkedIn Post.