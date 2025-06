Ein Sommer in der Natur mit Büchern, Baden, Boho-Ästhetik – und ohne Smartphone. Die aktuellen Pinterest-Trends 2025 spiegeln wider, was sich die Gen Z diesen Sommer wünscht.

Von Tiefsee-Beauty bis Chaos-Kuchen: Auch für 2025 hat Pinterest zu Beginn des Jahres einen Trend-Report veröffentlicht, der Einblicke in aktuelle Such- und Kauftrends bietet. User können sich von den vorhergesagten Pinterest-Predicts-Trends, welche in den vergangenen fünf Jahren eine Trefferquote von 80 Prozent erzielten, inspirieren lassen – und auch Unternehmen profitieren von den Insights zum Konsumverhalten der User.

© Pinterest via Canva

Pünktlich zum Start in den Sommer hat die beliebte Inspirationsplattform nun einen weiteren Trend-Report veröffentlicht, und dieser macht deutlich: Für die Gen Z dreht sich diesen Sommer alles um Digital Detox. Das heißt: Die jungen User möchten weg vom Bildschirm und raus ins Grüne. Die Suchanfragen nach Ideen rund um „digitales Detox“ haben um ganze 72 Prozent zugenommen. Das ist kaum verwunderlich – schließlich zeigen rund ein Viertel der Gen Z (25 Prozent) und der Millennials (26 Prozent) in Deutschland Anzeichen einer problematischen oder suchtgefährdeten Social-Media-Nutzung, die aus Sicht der Betroffenen mit negativen Folgen einhergeht.

© Karolina Grabowska via Canva

Wer das Smartphone liegen lässt, braucht andere Beschäftigungen – und nach genau diesen suchen User auf Pinterest derzeit vermehrt. Von Bücher-Retreats über Martha-Stewart-Ästhetik bis Astrologie-Beauty: Wir zeigen dir, welche Pinterest-Trends den Sommer 2025 prägen.

Wohn-, Hobby- und Food-Trends: Back to Basics

Die Gen Z hat eine Vorliebe für Secondhand-Deko – das spiegelt sich deutlich in den derzeit im Trend liegenden Suchanfragen auf Pinterest wider. So stiegen die Searches nach Secondhand-Einrichtung um 488 Prozent, jene nach Farmhaus Ästhetik sogar um 911 Prozent an. Insgesamt sind die Wohntrends diesen Sommer stark von der Natur inspiriert.

Wohntrends im Sommer 2025, © Pinterest

Auch die aktuellen Reise- und Hobbytrends zeigen: Pinterest User möchten Neues ausprobieren und gleichzeitig alte Traditionen wieder aufleben lassen. Besonders von der Buchclubkultur zeigt sich die Gen Z begeistert – die Suchanfragen nach Buchclub-DIY sind um 558 Prozent gestiegen. Beliebt sind zudem Themen rund um Entspannung in der Natur.

Hobbytrends im Sommer 2025, © Pinterest

Junge Nutzer:innen wünschen sich diesen Sommer Simplizität – ohne auf Ästhetik verzichten zu müssen. Großer Popularität erfreuen sich derzeit sogenannte Garden-to-Table-Gerichte, Urban Farming und frische Sommerrezepte. Die Martha-Stewart-Ästhetik (+2.889 Prozent) verkörpert diesen Back-to-Basics-Ansatz besonders treffend.

Food-Trends im Sommer 2025, © Pinterest

Die Farbe des Jahres und kosmisches Make-up

Es wird nostalgisch: Im Sommer 2025 bringt die Gen Z die Boho-Ästhetik der frühen 2000er-Jahre zurück. Die Farbe des Jahres? Dill Green – ein erdiger, Vintage-inspirierter Farbton, der sich perfekt in Boho Chic Sommeroutfits (+1.071 Prozent) integrieren lässt.

Fashion-Trends im Sommer 2025, © Pinterest

Während sich die Mode-Trends durch Natürlichkeit auszeichnen, darf es beim Make-up etwas bunter zugehen: Die Gen Z sucht vermehrt nach Astrologie-Make-up, welches die einzigartigen Eigenschaften jedes Sternzeichens durch verschiedene Farben verkörpert.

Beauty-Trends im Sommer 2025, © Pinterest

Trotz der wachsenden Tendenz der Pinterest User, ihr Smartphone liegen zu lassen, kann es sich für Marken lohnen, die Pinterest-Trends des Sommers in ihrer Plattformstrategie aufzugreifen. Schließlich suchen monatlich 570 Millionen Nutzer:innen weltweit nach inspirierenden Ideen auf Pinterest. Um die User bei ihrer (im Idealfall bewusster verbrachten) Zeit am Smartphone abzuholen, müssen Marken den Zeitgeist treffen und mutig sein – ästhetische Trends wie Boho und Astrologie lassen sich schließlich nicht nur von Lifestyle-, Fashion- und Beauty-Marken umsetzen.