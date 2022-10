YouTube betont jedoch, dass die Kernfunktionen dieselben geblieben sind. Vielmehr ging es der Plattform darum, das Seherlebnis durch Farbe zu verbessern. YouTube erklärt in der Ankündigung:

Color was a key theme for us during the development phase. We wanted to add vibrancy to our apps without detracting from viewers’ habits, whether that’s enjoying their recommended videos or browsing for new content.

Ab sofort passt sich die Hintergrundfarbe der YouTube App an das gestreamte Video an – durch dynamisches Farb-Sampling. Diese Funktion ist für Desktop und Mobile im dunklen Design verfügbar.

YouTube hat auf Basis von User Feedbacks den Dark Mode noch einmal aktualisiert und noch dunkler gestaltet, damit die Farben auf Bildschirmen wirklich zur Geltung kommen können. Das gilt auch für Video-Playlists. Das Update wird bereits für Desktop, Mobile und Smart TV ausgerollt.

Creator Liaison erklärt in dem Video auf Twitter:

Creators are going think about how thumbnails pop on the new way darker dark theme which also has this really cool ambient mode setting, so colors from your videos can subtly radiate across the interface and your lighting design can help create a way more immersive experience for your audience,

YouTubes Kernelement sind Videos – deshalb möchte das Unternehmen den Fokus auf der Plattform auch wieder auf den Video-Player lenken. YouTube Links in Videobeschreibungen werden daher zu Schaltflächen und häufige Aktionen wie „Gefällt mir“, „Teilen“ und „Herunterladen“ sind jetzt aufmerksamkeitsstark designt. Die Abonnierenschaltfläche sticht durch den höheren Kontrast stärker hervor und überzeugt zudem ab sofort durch eine neue runde Form. Creator Liaison erläutert in dem Video:

If you typically tell your viewers to smash that subscribe button good news it’s a real button now. All round high contrast. More prominent and way more accessible (dark and light). It’s just not this old red version anymore. So update your calls-to-action and art for the new hotness Same with memberships or mobile. Now join only shows up after you subscribe. So just like you’ve been saying hit that subscribe button and then smash that bell. You’ll want to say something like hit subscribe and then smash that join button.