Criteo hat einen neuen CEO. Das Commerce-Media-Unternehmen gab in einem ausführlichen Blog Post bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens Michael Komasinski zum neuen Chief Executive Officer und Mitglied des Vorstands ernannt hat. Er folgt auf Megan Clarken, die sowohl als CEO als auch aus dem Verwaltungsrat zurücktreten wird. Zum 15. Februar ist Michael Komasinski dann im Amt. Clarken soll aber eine beratende Funktion innehaben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Komansinski hat jahrzehntelange Erfahrung im Media und Marketing Business. Aktuell ist er als CEO of the Americas, President of Global Data & Technology sowie Teil des Group Executive Managements bei dentsu tätig. Zuvor war er bei Merkle Global CEO. Auch ist er Teil des Ad Councils und der Client Advisory Boards für Microsoft und Meta. Zu seiner neuen Position sagt er:

Criteo’s transformation into a global commerce media powerhouse and AdTech leader has been inspiring, and I am excited and energized to serve as the company’s next CEO and build on this momentum. There are massive growth opportunities in media today with new advancements in AI and a global rise in ecommerce, which are driving hyper-personalized consumer touchpoints across more content and devices than ever before. I’m thrilled to be partnering with Criteo’s talented team, who has built incredible assets in AI over the years, to deliver compelling commerce solutions for our clients and drive shareholder value.