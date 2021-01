YOU HAVE AWAKENED ME FROM MY SLUMBER! https://t.co/GD99MlkCzj

Zahlt Roku weniger als 100 Millionen US-Dollar für den Content von Quibi?

Roku stellt nicht nur Geräte für eine Streaming-Erfahrung her, sondern bietet mit dem Roku Channel auch selbst einen Streaming-Dienst an. Die Inhalte, die Roku dort zur Verfügung stellt, stammen jedoch jeweils von Dritten. Mit dem Kauf der Rechte am Quibi Content kann das Unternehmen sein Portfolio um eigenen Exklusivinhalt erweitern; und so womöglich mehr Abo-Kund:innen gewinnen. Über den Kauf der Rechte an den diversen Shows wie Chrissy’s Court, Die Hart, Dummy, Flipped, Most Dangerous Game, Punk’d, Reno 911!, Survive und anderen wurde zuletzt spekuliert.

Jetzt wird auf Rokus Blog erklärt, dass die hunderten Stunden neuer Content ab 2021 sogar ohne Aufpreis für die User des Roku Channels angeboten werden. Noch sei das Unternehmen in der Vorbereitungsphase, sodass ein konkreter Startzeitpunkt für die Inhalte erst demnächst veröffentlich werden könne. Nutzer:innen können Roku über die Roku-Geräte, die Roku Channel App und auch über Roku Channel im Web zum Streaming aufrufen.

Mit der Aufnahme der exklusiven Inhalte möchte Roku die Attraktivität des eigenen Angebots im diversen und hart umkämpften Streaming-Markt steigern. Für den Zukauf des Quibi Contents sind dem Wall Street Journal zufolge weniger als 100 Millionen US-Dollar geflossen. Eine unternehmensnahe Quelle soll sogar von „deutlich weniger“ als 100 Millionen gesprochen haben. Für Quibi, das vor seinem Start rund 1,75 Milliarden US-Dollar an Investments gewinnen konnte, ist der finanzielle Ausgleich für die einst hochgehandelten Serien enttäuschend. Für Roku und den Roku Channel könnte sich dieser Deal hingegen als effizienter Wachstums-Boost herausstellen. Das wird sich aber erst zeigen, wenn der Content im Laufe des Jahres beim Roku Channel online geht.