Wir alle kennen das Pop-up, das uns fragt, ob wir nicht die werbefreie YouTube-Premium-Version testen möchten. Die meisten Menschen klicken auf „Nein“ – so zumindest die Annahme. Denn in den sozialen Netzwerken und zahlreichen Plattformen kursieren mannigfaltige Memes, die zeigen, wie unnötig die User das Premium-Angebot von Googles Videoplattform finden.

Trotzdem verkündete Google, dass die Anzahl der Premium-Abonnent:innen im vergangenen Jahr von 30 Millionen auf ganze 50 Millionen gewachsen ist. YouTube erklärt:

It’s been almost 6 years since we kicked off our subscription journey at YouTube and today we’re excited to share the news that we’ve crossed 50 million Music and Premium subscribers, including trialers.