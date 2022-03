Zwischen Juni 2018 und Dezember 2018 gingen bei der Datenschutzkommission der EU-Mitgliedstaaten zwölf Meldungen ein. In diesen Fällen wurde Facebook vorgeworfen, gegen Anforderungen der DSGVO im Umgang mit personenbezogenen Daten verstoßen zu haben. Die entsprechenden Untersuchungen liefen bis jetzt. Laut ihnen soll Meta gegen Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 24 Absatz 1 der DSGVO verstoßen haben. Nun kommt eine Strafzahlung von 17 Millionen US-Dollar auf das Unternehmen zu.

Da der EU-Hauptsitz von Meta in Irland liegt, leitet die irische Aufsichtsbehörde das Verfahren. Sie lässt in einer Mitteilung verlauten:

The DPC found that Meta Platforms failed to have in place appropriate technical and organisational measures which would enable it to readily demonstrate the security measures that it implemented in practice to protect EU users’ data, in the context of the twelve personal data breaches.