Die wichtigsten Webdesign-Trends werden 2023 unter anderem von nostalgischen Elementen, einer visuellen Repräsentation der Clubkultur und einer Abkehr vom Maximalismus gekennzeichnet sein. Wir stellen dir die fünf Top Trends im Detail vor.

Welche Farben, Muster und Themen werden die wichtigsten Webdesign-Trends für 2023 prägen? Dieser Frage ist das auf Website Building spezialisierte Unternehmen Squarespace nachgekommen. Es zeigt sich: Ein Comeback der Neunziger und der Y2K-Trend sind nicht nur in der Fashion-Welt angekommen. Im Webdesign sind nostalgische Looks ebenfalls gefragter denn je. Auch das bereits allgegenwärtige Metaverse ist in den Webdesign Trends für 2023 vertreten – ebenso wie eine ästhetische Interpretation der Rave- und Clubszene. Im Folgenden stellen wir dir die spannendsten fünf Trends vor – inklusive visueller Einblicke.

Y2K

Der Y2K-Trend, welcher sich bereits seit einiger Zeit in der Modewelt abzeichnet, äußert sich im Webdesign-Bereich in metallischen und pastelligen Farbtönen, einem Lo-Fi-Design und Vintage-Bildern, die an die Anfänge des 21. Jahrhunderts erinnern. So dürfen Designs mit voller Absicht unmodern aussehen – insofern die Website selbst nicht auf dem Stand von 2003 zurückgeblieben ist. Designer:innen können mit Elementen wie Farbverläufen, fetten Schriftzügen und bunten GIFs arbeiten, um die frühen Zweitausender visuell zum Leben zu erwecken.

Der Y2K-Trend im Webdesign 2023, © Squarespace

Brutalismus

Dieser Trend kommt weniger aggressiv daher, als er sich anhört. In der Architektur kennzeichnen eine grobe, minimalistische Gestaltung der Gebäude sowie ein Fokus auf Funktionalität den Brutalismus. Diese Strömung wird sich in diesem Jahr auch immer häufiger im Webdesign finden lassen – sie bietet eine interessante Alternative zur „Mehr ist mehr“-Ästhetik. Designer:innen können den Trend mit simplen, schwarzweißen Farbpaletten, überlappenden Bildern und minimalistischen Design-Elementen umsetzen.

Der Brutalismus-Trend im Webdesign 2023, © Squarespace

90er-Nostalgie

Ein weiteres Jahrzehnt, welches sich visuell nicht nur auf den Laufstegen wiederfindet, ist jenes der 1990er. Wer einen nostalgischen Rückblick auf eine Zeit (fast) ohne Internet im Design umsetzen möchten, kann dies beispielsweise anhand der Nutzung von geometrischen Formen, Primärfarben, Cartoon-Elementen und verspielten Animationen tun. Auch im 90er-Trend finden sich überlappende Texte und Formen sowie Schrift-auf-Schrift-Elemente wieder, die an Album-Covers, Fernsehsendungen und andere popkulturelle Phänomene aus dem letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erinnern.

Der 90er-Trend im Webdesign 2023, © Squarespace

Rave

Dieser Trend findet seine Inspiration in einer Kombination, die die Rave- und Clubszene prägt: Dunkle Hintergründe, helle Neonlichter und ein dynamischer Puls. Auch hier lassen sich nostalgische Elemente, die an die 90er-Jahre erinnern, finden. Im Webdesign soll der Rave-Trend Aufmerksamkeit erregen. Er verbindet gekonnt moderne, zukunftsweisende Designs mit Retro-Optik. Glitch-Elemente, experimentelle Schriftarten und verzerrte, psychedelische Bilder machen den Rave Look komplett.

Der Rave-Trend im Webdesign 2023, © Squarespace

Metaverse

Wie lässt sich der digitale Raum visuell im Webdesign repräsentieren? Designer:innen können beispielsweise mit mehrdimensionalen Komponenten, Chrome-Texturen und Mixed-Media-Elementen arbeiten, um eine immersive Web-Erfahrung zu schaffen. Der Metaverse-Trend zeichnet sich darüber hinaus durch interaktive Grafiken sowie 3D-Formen und -Schriftzügen, die an flüssiges Metall erinnern, aus.

Der Metaverse-Trend im Webdesign 2023, © Squarespace

Du möchtest noch mehr Inspiration? In diesem Artikel stellen wir dir 12 Grafikdesign-Trends für 2023 vor – von Mystizismus über Punk bis zu 90er-Weltraum-Designs.

Du hast dein Business aufgebaut, die Geschäfte laufen – doch beim Website Design hapert es noch? Dann solltest du diesem unbedingt mehr Aufmerksamkeit schenken. Wir verraten dir die sechs wichtigsten Vorteile, die ein gutes Webdesign mit sich bringt.