Die neue Domain .channel soll vor allem als digitales Schaufenster sowie zum Produktverkauf dienen und bietet sich als Web-Option für diverse Creator an.

Nach .app, .meme und .ing bringt Google Registry eine neue Top-Level Domain, die insbesondere für Social Media Creator und Brans, die im Digitalraum Produkte verkaufen möchten, von Interesse ist. Die neue Domain .channel steht ab jetzt für alle in einem Early-Access-Verfahren zur Registrierung bereit.

Welche Vorteile .channel bringen soll und was die Registrierung kostet

Google leitet die Vorstellung der neuen Top-Level Domain mit dem Ausspruch „Callgin all creators“ ein. Denn .channel soll als sogenannte Digital Storefront genutzt werden können. Das heißt, dass zum Beispiel TikTok oder Instagram Creator, die eigene Produkte vertreiben, aber noch keine passende Website mit Domain haben, die Domain .channel explizit für die Produktangebote in Verbindung mit Vorstellungen in den sozialen Medien nutzen könnten. Das gilt ebenso für Marken und Publisher.

Seit dem 4. Februar können sich Interessierte über Google Registry für ihrer favorisierte .channel Domain registrieren. Sie müssen eine einmalige Zahlung leisten, um sich die Lieblingsoption zu sichern, ehe am 11. Februar die Domains zu einem Standardjahrespreis für alle angeboten werden. Unter get.channel kannst du prüfen, ob deine Wunsch-Domain noch frei ist. Aktuell verkaufen 101domain.com, dynadot und Co. diese Domains in der Early-Access-Phase. Für eine .channel Domain wird laut bNamed.net ein Jahrespreis von rund 35 Euro fällig. Auf dynadot wird eine einmalige Zahlung von über 11.000 Euro für den Kauf der Domain veranschlagt.

Als Vorteile dieser neuen Domain listet Google drei zentrale Punkte auf. Zum einen wird auf die integrierte Sicherheit verwiesen, sodass keine zusätzliche HSTS-Registrierung oder -Konfiguration notwendig ist. Zum anderen betont Google die Möglichkeit, über .channel Domains Inhalte einfacher zu monetarisieren und – auch im Kontext mit anderen Kanälen – zu promoten. Schließlich weist das Unternehmen noch auf die Möglichkeit hin, einen denkwürdigen Domain-Namen für das eigene Business zu nutzen. Der Name whatsapp.channel ist allerdings schon vergeben.

2023 führte Google bereits die Top-Level Domain .ing ein, die Seitenbetreiber:innen kreativen Spielraum für Domain-Namen wie edit.ing lieferte.