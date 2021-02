I’M STILL LAUGHING AT THIS OATLY AD. I can’t believe they decided to show THIS for a Super Bowl ad 😭 pic.twitter.com/QMUaRyMUGW

Deutlich professioneller zieht für gewöhnlich Biergigant Anheuser-Bush (der Bud Light oder auch Beck’s zu seinen Marken zählt) seine Super Bowl Ads auf. Für dieses Jahr führte niemand geringeres als Kultregisseur David Fincher Regie. Im Clip mit dem Titel „Let’s Grab a Beer“ werden zahlreiche Alltagssituationen und besondere Anlässe dargestellt, in und zu denen Menschen sich gern ein Bier gönnen. Die Botschaft: „It’s never just about the beer. It’s about getting together“. Das weckt aktuell womöglich noch stärkere Sehnsüchte, weil das Getting-Together aufgrund der Coronapandemie so stark eingeschränkt ist. Aber vielleicht greifen die Menschen dann in Gedanken an andere zu ihrem Bier.

Football und Bier werden auch im Spot von Guiness kombiniert. Angesichts des zehnten Auftritts von Tom Brady im Super Bowl thematisiert NFL-Legende Joe Montana im Clip der Biermarke, was es heißt, der GOAT (Greates of All Time) zu sein. Vielleicht, so Montana, habe man den besten Spielzug noch gar nicht gesehen – und das beste Bier noch nicht probiert.

