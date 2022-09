Am 27. September geht der Digital Bash mit der Affiliate-Marketing-Ausgabe in eine neue Runde. Sichere dir jetzt dein kostenloses Ticket und meistere die größten Herausforderungen.

Für die beste Werbung sorgen zufriedene Kund:innen. Bis es allerdings so weit kommt, kannst du Affiliate Marketing gezielt einsetzen, um zunächst Vertriebspartner:innen zu akquirieren und dir einen Namen zu machen. Wie das genau funktioniert, erfährst du in der neuesten Ausgabe des Digital Bash.

Am 27. September kannst du die spannenden Vorträge unserer Expert:innen ab 9:30 Uhr verfolgen. Damit bekommst du an einem Vormittag gebündeltes Know-how, um dein Affiliate Marketing zukünftig noch effektiver einzusetzen. So erhältst du beispielsweise Tipps für das Brand Partnership Building, lernst mehr über die Relevanz von SEO für den Affiliate-Bereich und erfährst, warum das letzte Quartal 2022 für Affiliate Marketer von besonderer Bedeutung sein wird.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Deine Expert:innen beim Digital Bash – Affiliate Marketing

Michelle Sobek, Moderatorin und Online Marketing Managerin, führt dich durch den Vormittag voller neuer Insights. Dieser beginnt mit Anna Andrews, Performance Marketing Managerin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ihr Vortrag beschäftigt sich mit den zehn größten Herausforderungen, die im Affiliate Marketing existieren und damit, wie du diese überwindest.

Wem gehört eigentlich die Zukunft des Affiliate Marketings? Ganz eindeutig denen, die am besten vernetzt sind. Manuel Panzirsch, CEO bei der belboon GmbH, kennt Brand Partnerships in- und auswendig und weiß, warum diesen gerade in der Post-Cookie-Ära eine immense Bedeutung zukommt.

Der dritte Programmpunkt des Tages präsentiert dir ein Duo von der puls digital marketing GmbH. Annica Schmähling, Geschäftsführerin, und Ariadna Zorca, Senior Online Marketing Managerin, beschäftigen sich mit der Frage, warum SEO-starke Publisher in deinem Affiliate-Portfolio nicht fehlen dürfen.

Last but not least erinnert dich Affiliate Managerin Doreen Dschida von der xpose360 GmbH, warum dem letzten Quartal des Jahres in der Regel die größte Bedeutung zukommt.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – Affiliate Marketing

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

9:40 – 10:10 Uhr: Die 10 größten Herausforderungen im Affiliate Marketing

Anna Andrews | Performance Marketing Manager | Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH

Anna Andrews | Performance Marketing Manager | Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH

10:15 – 10:45 Uhr: Brand Partnerships: the future belongs to the connected ones

Manuel Panzirsch | CEO | belboon GmbH

Manuel Panzirsch | CEO | belboon GmbH

10:50 – 11:05 Uhr: Warum SEO-starke Publisher in deinem Affiliate-Portfolio nicht fehlen dürfen

Annica Schmähling | Geschäftsführerin | puls digital marketing GmbH

Annica Schmähling | Geschäftsführerin | puls digital marketing GmbH

Ariadna Zorca | Senior Online Marketing Manager | puls digital marketing GmbH

11:25 – 11:45: Das goldene Quartal

Doreen Dschida | Affiliate Manager | xpose360 GmbH

Doreen Dschida | Affiliate Manager | xpose360 GmbH

11:45 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Affiliate Marketing von OnlineMarketing.de.