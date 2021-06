Shopify ist schon längst zu einer festen Größe im E-Commerce Business geworden. Nun könnte die Plattform ihre Position vor allen Dingen gegenüber Amazon noch deutlich ausbauen. Denn Shopify gab gegenüber The Information ein neues Programm für Publisher bekannt. In diesem Rahmen können Websites auf Produkte von Shopify-Anbieter:innen verlinken und Provision für jeden über diesen Link abgeschlossenen Verkauf kassieren. Auch können die Medienanbieter:innen ihren eigenen Shop auf der Plattform erstellen, zu dem die User über Artikel oder die Startseite gelangen. Zu den ersten Partner-Unternehmen zählen unter anderem BuzzFeed und Vox News.

Mit dem neuen Affiliate-Programm könnte Shopify für Publisher zu einer Alternative zu Konzernen wie Amazon oder Walmart werden. Denn viele Medienanbieter:innen betreiben auf ihren Websites bereits E-Commerce, um auch unabhängig von Werbeeinnahmen und Paywalls Umsatz generieren zu können. Bisher war Amazon hier die größte Anlaufstelle. Allerdings haben die Publisher gute Gründe, sich nach neuen Affiliate-Lösungen umzuschauen. Denn Amazon änderte bereits ohne Vorwarnung die Bedingungen für die Zusammenarbeit, sodass die Anbieter:innen weniger Geld als erwartetet erhalten haben. Audrey Schomer, Senior Analyst bei eMarketer, sagte gegenüber The Information:

A publisher that’s overly reliant on Amazon is going to get pretty exposed. Their business and monetization is going to suffer as a result.