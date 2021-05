Ab Juni 2021 kommt Googles Page Experience Update für das Ranking zum Tragen. Mit der To-do-Liste von Siteimprove bist du bestens vorbereitet. [Anzeige]

Die Ranking-Signale für Googles großes Page Experience Update werden ab diesem Sommer die Suchergebnisse stark beeinflussen. Ab dann wird der Algorithmus der größten Suchmaschine weltweit insbesondere auch die Websites belohnen, die die bestmögliche Page Experience für die Nutzer:innen aufweisen können. Faktoren wie die Ladezeit, nervige Pop-ups und schlechte Sichtbarkeit etwa aufgrund von häufigen Layout-Verschiebungen werden im Rahmen der Core Web Vitals zu immens wichtigen Eckpfeilern der SEO – und zwar für alle Webmaster.

Wie wichtig es nun für diese wird, sich auf die Veränderungen bei Googles Ranking vorzubereiten, wird durch eine aktuelle Studie untermauert. Demnach können in Deutschland bislang 97 Prozent der Websites keinen guten Core Web Vitals-Wert erreichen. Doch es gibt einen einfachen Weg, um nicht nur alles zu verstehen, was Googles Update an Anforderungen mit sich bringt, sondern diesen auch durch unmittelbare Handlungen gerecht zu werden. Das Whitepaper „So bereiten Sie sich auf das Google Page Experience Update vor“ von Siteimprove liefert dir die ideale Rundumvorbereitung. Lade es dir direkt kostenfrei herunter.

Bereit machen Core Web Vitals und mehr: Hole dir die übersichtliche To-do-Liste zum Page Experience Update

Du möchtest alle wichtigen Informationen zum gewichtigen Update von Google übersichtlich und samt Daten und Grafiken aufbereitet haben? Von den Core Web Vitals über sicheres Browsing bis hin zur Mobile-Kompatibilität. Darüber hinaus möchtest du professionell aufgeschlüsselt bekommen, wie sich die User-Freundlichkeit für Google überhaupt zusammensetzt? Dann sichere die jetzt das Whitepaper von Siteimprove. Denn es bietet dir diese Aspekte und zusätzlich eine ausführliche Erklärung der fünf wichtigsten Faktoren der User-Freundlichkeit von Seiten und wie sich diese auf die eigene Performance auswirken können.

Die vielen Facetten des Website-Erlebnisses, © Siteimprove

Noch besser und wertvoller aber ist die To-do-Liste, die Siteimprove für alle Webmaster zusammengestellt hat. Mithilfe dieser werden Maßnahmen, die sofort ergriffen werden können, um das Ranking zu optimieren, dargestellt. Wenn du neugierig geworden bist und wissen möchtest, wie genau diese praxisnahen Tipps deine Website Performance im Kontext von Googles Page Experience Update verbessern können, schau einfach ins Paper. Und eine Sache ist gewiss: Dieses Algorithmus-Update von Google betrifft alle Seiten. Sichere dir also schon jetzt einen Platz unter den Ranking-Gewinner:innen.

