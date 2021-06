Egal ob Neukund:innengewinnung, Lead-Generierung oder Umsatzsteigerung – E-Mail Marketing bietet Advertisern facettenreiche Möglichkeiten. Wie du rechtssicher und effizient per Mail werben kannst, erfährst du im Whitepaper von Evalanche. [Anzeige]

E-Mail Marketing gehört noch lange nicht zum alten Eisen im Online Marketing. Eine Studie ergab erst kürzlich, dass sogar die Gen Z, die von vielen Marketern als schwer zu erreichen gilt, am liebsten per Mail mit Unternehmen kommuniziert. Und auch im B2B Marketing hat die E-Mail einen unvergleichlichen Stellenwert. Umso wichtiger ist es, diesen Kommunikationskanal rechtskonform und -bewusst zu nutzen. Da aber vielen Advertisern das hierfür nötige Know-How fehlt, hat die in Deutschland ansässige Marketing-Automation-Plattform Evalanche ein neues Whitepaper veröffentlicht. Unter dem Titel „E-Mail-Marketing und Lead Management rechtskonform gestalten“ geben dir die Expert:innen alle wichtigen Informationen zu den neusten DSGVO-Standards, dem außereuropäischen Datentransfer und der Datenverarbeitung durch US-Firmen.

Direkt zum Download

E-Mail Marketing: In drei einfachen Schritten zur rechtskonformen Lead-Generierung

Das Whitepaper zeigt dir nicht nur in übersichtlichen Kapiteln, Infoboxen und Grafiken, wie du das E-Mail Marketing für dein Business nutzen kannst. Auch bekommst du in drei einfachen Schritten erklärt, wie du rechtssicher in diesem Bereich des Online Marketings agierst und Leads generieren kannst. Die drei Steps sind:

Anbieterauswahl Lead-Management-Kampagne planen und vorbereiten Umsetzung: Rechtskonforme Lead-Generierung und -Qualifizierung

Darüber hinaus bekommst du praktische vorgefertigte Checklisten, damit bei deiner nächsten Kampagne garantiert nichts schief läuft. Hol dir gleich das Whitepaper und nutze dein neues Know-how, um DSGVO- und rechtskonform per Mail mit potentiellen Kund:innen zu kommunizieren und Leads zu generieren.

Kostenlos: Lade dir jetzt das Whitepaper herunter