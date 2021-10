Du willst deiner Konkurrenz den Rücken kehren und Kund:innen von dir überzeugen? Wie das funktioniert, wird dir im kostenlosen Whitepaper Step-by-Step erklärt. [Anzeige]

Marketer stehen seit jeher vor einer Frage: Wie können potentielle Kund:innen angesprochen und in loyale Kund:innen verwandelt werden? Da sich die Antwort ständig ändert, müssen auch Marketer stetig hinterfragen, ob sie die Zielgruppe mit den richtigen Maßnahmen erreichen.

Verschaffe dir einen Vorteil der Konkurrenz gegenüber

User sind heutzutage mehr denn je online unterwegs. Hier kannst du deine Kund:innen also ideal erreichen. Doch genau so wie du ist auch die Konkurrenz online. Von überall locken Angebote und lenken Kund:innen ab. Im englischsprachigen Whitepaper von Progress erinnern die Expert:innen dich an das, was wirklich wichtig ist, und führen dich durch die fünf essentiellen Elemente von modernem digitalen Marketing. Damit du die Nase vorne behältst.

Dabei kannst du einer einfachen Schrittfolge folgen:

Verstehen, analysieren, planen Bedeutungsvollen Content kreieren Zielgruppengerechte Ansprache liefern Messen, Zusammenhänge erkennen, Systeme verbinden und Silos auflösen Nicht aufhören, zu optimieren

Diese Punkte bespricht das Whitepaper „Masterplan: Diese 5 Elemente im Digitalmarketing musst du beherrschen“ detailliert und gibt Step-by-Step hilfreiche Tipps für Marketer. So erhältst du alles, was du brauchst, um die Aufmerksamkeit der User zu gewinnen, nahtlose Customer Experiences zu erschaffen und deinen Umsatz zu steigern. Egal, in welcher Branche du dich bewegst, die Herausforderungen bleiben (auch global) die gleichen. Mit Hilfe des Whitepapers lernst du, wie du dich ihnen stellst und sie in Chancen verwandelst.

