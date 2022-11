Du willst auch in diesem Jahr das Beste aus der Feiertagssaison herausholen? Im Whitepaper von Mapp erfährst du, wie du dir deinen Erfolg im goldenen Quartal sicherst und Herausforderungen meisterst.

Alle Jahre wieder stehen der Black Friday, das Cyber Weekend und die Feiertagssaison vor der Tür. Doch die aktuelle Krise bei den Lebenserhaltungskosten, potenzielle Schwierigkeiten in den Lieferketten sowie hohe Akquisitionskosten sorgen dafür, dass das goldene Quartal Unternehmen in diesem Jahr nicht nur Chancen beschert, sondern auch vor Herausforderungen stellt.

Die Aktionstage Black Friday und Cyber Monday haben ihren Ursprung in den USA – im vergangenen Jahr lag Deutschland mit 12,9 Prozent der Suchanfragen jedoch bereits an zweiter Stelle hinter den Vereinigten Staaten. Insbesondere in diesem Jahr betrachten Käufer:innen Aktionstage wie den Black Friday als die ideale Gelegenheit, einen hohen Gegenwert für ihr Geld zu erhalten. Zusätzliche Konkurrenz gab es in diesem Jahr durch den zweiten Amazon Prime Day. Unternehmen versuchen, durch optimierte CX- und Post-Purchase-Erfahrungen zusätzlichen Mehrwert zu schaffen. Damit auch du deinen Umsatz im goldenen Quartal steigern kannst, hat dir Mapp eine Infografik mit neun hilfreichen Taktiken zusammengestellt.

Das Whitepaper bietet dir eine Vielzahl an ausgefeilten Tipps, mit denen die kommenden Monate für dich tatsächlich zum goldenen Quartal werden können. Erfahre unter anderem wie du:

deine Online- und Offline-Kanäle perfekt kombinierst,

Kund:innentreue neu definierst,

Kund:innendaten aktivierst,

empathisch kommunizieren kannst,

die Customer Journey kund:innenspezifisch optimierst,

zur Kontrolle von Budgets, Rabatten und Werbeaktionen Kund:innensegmente erstellst und

personalisierte und relevante Inhalte kreierst.

Der Download des Guides ist für dich vollkommen kostenlos.

