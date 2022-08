Der Digital Bash – Cyber Security bewahrt dich vor unangenehmen Hacks, unterstützt dich in der Krisenkommunikation bei Sicherheitsproblemen, zeigt Phishing-Simulationen und gibt dir Tipps zur Datenisolation. Zudem erhältst du am 16. August einen Einblick ins Awareness Training für Cyber-Sicherheit.

Daten sind das neue Gold – umso wichtiger ist ein starkes Sicherheitssystem, mit dem du deine Daten schützt. Leider hat die Cyber Security bei vielen Unternehmen und Institutionen nicht mit der Digitalisierung und den aktuellen Anforderungen Schritt gehalten. Daher gilt es, nachzurüsten, um dich langfristig auf der sicheren Seite wähnen zu können. Dabei unterstützt dich unsere spezielle Digital Bash-Ausgabe zum Thema.

Am 16. August kannst du die facettenreichen Vorträge unserer Expert:innen ab 9:30 Uhr verfolgen. Dabei bekommst du an einem Vormittag gebündeltes Know-how, um deine Cyber-Sicherheit nachhaltig zu optimieren. So erhältst du beispielsweise Tipps zur Hack-Vorbeugung, zum Krisenmanagement im Ernstfall – etwa bei Angriffen via Social Media –, zur Phishing-Bekämpfung und zur effektiven Daten(ab)sicherung. Ein kleines Awareness Training gibt es ebenfalls, nach dem du dich als Human Firewall fühlen kannst. Melde dich jetzt an, um kostenfrei dabei zu sein.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash – Cyber Security

Moderator Daniel Nickel startet unser Cyber Security Event, ehe Martin Schröter, Cloud Security Sales Specialist CER bei Check Point Software Technologies, auf die Gefahren von Hacks eingeht, die im Digitalraum hinter jeder Ecke lauern können. Denn ein unbedachter Klick kann das ganze Konstrukt zum Einsturz bringen, vor allem in einer Welt, in der wir so vieles in Clouds speichern und cloud-basiert arbeiten.

Anschließend erläutert Mag. Dr. Eva Hammertinger, LL.M., Geschäftsführerin und Unternehmensinhaberin der Eva Hammertinger Strategy Consulting GmbH, wie du mit Cyber-Angriffen umgehen und dann in die Krisenkommunikation übergehen kannst. Dabei legt sie ein besonderes Augenmerk auf die bei Attacken oft vergessenen Social Media Accounts, deren Schutz für Brands besonders wichtig sein sollte. Sie liefert Tipps zur Krisenprävention und erklärt, wie ein ganzheitlicher, interdisziplinärer Ansatz für die Cyber-Sicherheit aussehen kann.

In der Folge präsentiert Luzia Moll, Cyber Security Specialist Awareness bei TRUMPF, den Vortrag „Phishing simulieren: Wie man seine Kolleg:innen hereinlegt (und sie trotzdem nicht sauer werden)“. Dabei zeigt sie praxisnah, wie sich Unternehmen gegen Phishing-Angriffe schützen können, sodass auch alle Mitarbeiter:innen gefeit sind. Die Simulationen solcher Attacken können dabei viel Präventionsarbeit leisten, die nachhaltige Effekte haben kann.

Jonas Wichmann, Awareness Specialist bei SoSafe, liefert in seinem Vortrag ein Next Level Awarness Training. Damit sollen Mitarbeiter:innen von Human Risk zur Human Firewall werden können. Denn die meisten Cyber-Attacken beginnen bei Mitarbeiter:innen und eine Sensibilisierung und Schulung ist daher extrem hilfreich, um schwerwiegende Schäden zu vermeiden. Jonas Wiechmann thematisiert auch die Rolle psychologischer Verhaltensmuster bei Cyber-Angriffen und erklärt, wie das richtige Training nicht nur Sicherheit schafft, sondern auch Spaß machen kann.

Der letzte Vortrag dieses Events wird von Pascal Brunner, Director Field Strategy EMEA bei Cohesity, gehalten. Er erläutert das Prinzip der sicheren Datenisolation und gibt facettenreiche Tipps zum Schutz vor Ransomware. „Refuse the Ransom“ – so ist sein Motto; und selbst in einem Angriffsfall kann eine Datensicherung per Data Vault zur Wiederherstellung führen.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – Cyber Security

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash 9:40 – 10:10 Uhr: Cyber Security und wer wird heute noch gehackt?

Martin Schröter | Cloud Security Sales Specialist CER | Check Point Software Technologies GmbH

Martin Schröter | Cloud Security Sales Specialist CER | Check Point Software Technologies GmbH 10:15 – 10:45 Uhr: Krisenkommunikation und Krisenmanagement bei Cyberangriffen – aktuelle Attacken im Bereich Social Media

Mag. Dr. Eva Hammertinger, LL.M. | Geschäftsführerin und Unternehmensinhaberin | Eva Hammertinger Strategy Consulting GmbH

Mag. Dr. Eva Hammertinger, LL.M. | Geschäftsführerin und Unternehmensinhaberin | Eva Hammertinger Strategy Consulting GmbH 10:50 – 11:20 Uhr: Phishing simulieren: Wie man seine Kolleg:innen hereinlegt (und sie trotzdem nicht sauer werden)

Luzia Moll | Cyber Security Specialist Awareness | TRUMPF

Luzia Moll | Cyber Security Specialist Awareness | TRUMPF 11:25 – 11:55 Uhr: Vom Human Risk zur Human Firewall – Next Level Awareness-Training

Jonas Wichmann | Awareness Specialist | SoSafe Gmbh

Jonas Wichmann | Awareness Specialist | SoSafe Gmbh 12:00 – 12:30 Uhr: „Refuse the Ransom“ durch eine einfache Daten Isolation mittels Cohesity FortKnox

Pascal Brunner | Director Field Strategy EMEA | Cohesity

Pascal Brunner | Director Field Strategy EMEA | Cohesity 12:30 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Cyber Security von OnlineMarketing.de.