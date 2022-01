Die Customer Experience ist das A und O deines Businesses, schließlich kommen nur zufriedene Kund:innen wieder oder empfehlen dich weiter. Grund genug, um sich einen Vormittag lang beim Digital Bash – Customer Experience mit Verbesserungspotentialen auseinanderzusetzen. Melde dich jetzt an!

Angeschnallt und festgehalten, denn wir starten mit Vollgas und jeder Menge Ausgaben unseres Digital Bash-Formats in das Jahr 2022. Zu dem ersten Themen, die wir gemeinsam mit unseren Expert:innen angehen, gehört die Customer Experience. Am 03. Februar ab 9:05 Uhr kannst du live dabei sein, wenn du an einem Vormittag geballtes Wissen und Praxistipps rund um das Thema CX mitnehmen kannst.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unser Programm

Nach einigen einleitenden Worten von CEO und Gründer von OnlineMarketing.de, Marc Stahlmann, gibt dir Gilbert Schwartmann von Liferay einen Crashkurs zum Thema Personalisierung. Du erhältst von ihm fünf praktische Tipps, die du direkt für dein Business umsetzen kannst.

Eine Handvoll Tipps aus der Praxis hat auch Michael Lüken von PAQATO dabei. Nach dem Vortrag von ihm weißt du, wie du Kosten für Retouren maximal reduzierst, die Customer Experience zugleich steigerst und Kund:innen begeisterst, sodass sie wiederkommen.

Auch wenn E-Commerce boomt: Einige Marktleistungen sind bisher gar nicht oder nur bedingt shop-tauglich. Prof. Dr. Jan Lies von der FOM sieht die Medien als digitale Verkaufskrücken und Customer Experience als Medienkompetenz, die erlernt werden will.

Du willst die Customer Experience verbessern, weißt aber nicht, wie du anfangen sollst? Am besten mit dem Vortrag von Claus Weibrecht von IRONSHARK GmbH, denn in diesem erfährst du, welche Fragen du dir stellen musst, um eine außergewöhnliche Webseite für deinen Lieblingskund:innen zu erschaffen. Und mit Hilfe welcher Tipps du diesen Prozess simpel und unterhaltsam umsetzen kannst.

Arne Schönleben von svarmony greift zu guter Letzt ein weiteres, interessantes Thema auf. Er erklärt, wie innovative Lösungen wie Augmented Reality neue Touchpoints mit Kund:innen schaffen.

Agenda

9:05 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – Customer Experience

Marc Stahlmann| CEO & Founder | OnlineMarketing.de

9:10 – 9:40 Uhr: Crashkurs Personalisierung: 5 praktische Tipps, mit denen Du gleich starten kannst

Gilbert Schwartmann | Marketing Manager DACH | Liferay

Gilbert Schwartmann | Marketing Manager DACH | Liferay

9:45 – 10:15 Uhr: 4 Tipps, wie modernes Retourenmanagement dein Service Center zum Profit Center macht

Michael Lüken | CEO & Founder | PAQATO

Michael Lüken | CEO & Founder | PAQATO

10:20 – 10:50 Uhr: Customer Experience als Medienkompetenz im Vertrieb: Medien als digitale Verkaufskrücken

Prof. Dr. Jan Lies | Professor BWL | FOM

Prof. Dr. Jan Lies | Professor BWL | FOM

10:55 – 11:25 Uhr: Der überraschend einfache Weg zur gewinnbringenden Customer Experience.

Claus Weibrecht | Inhaber | IRONSHARK GmbH

Claus Weibrecht | Inhaber | IRONSHARK GmbH

10:55 – 11:25 Uhr: Wie Visualisierungen mit Augmented Reality für neue Touchpoints mit Kund:innen sorgen

Arne Schönleben | Geschäftsführer | svarmony

Arne Schönleben | Geschäftsführer | svarmony

Ab 12:00 Uhr: Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Programmatic Advertising mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash – Customer Experience von OnlineMarketing.de.