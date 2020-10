Egal ob du dich für die Wirksamkeit von interaktivem Content, die perfekten Tools oder den Ausweg aus dem Content-Chaos interessierst – Bei The Digital Bash – Content Marketing ist für jeden etwas dabei. Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Zugang.

Jeder Advertiser weiß: Content ist King. Aber inwieweit gilt dieser Leitspruch auch heute noch? Und wie behalten Werbetreibende bei der Hülle und Fülle an Kanälen den Überblick? Wie wichtig sind Inhalte, die nicht nur auf die entsprechende Plattform, sondern auch auf den Kunden zugeschnitten sind? Bei The Digital Bash – Content Marketing liefern dir Branchenexperten Antworten auf diese und weitere spannende Fragen.

Am 22. Oktober ab 9 Uhr geben dir vier hochkarätige Speaker Tipps, wie du deine Content-Marketing-Strategie auf das nächste Level hebst. An der Web-Konferenz kannst du völlig ortsunabhängig und kostenlos teilnehmen. Keine Sorge, wenn du die Live-Konferenz verpassen solltest, bekommst du im Anschluss eine Aufzeichnung zugestellt. Melde dich dafür einfach hier an:

Unsere Speaker bei The Digital Bash – Content Marketing

Nachdem OnlineMarketing.de-Mitgründer und CEO Marc Stahlmann den Digital Bash – Content Marketing eröffnet, widmet sich Michael Sahlender, Geschäftsführer von CELUM, in seinem Slot dem Content-Chaos – und wie man es vermeidet. Dabei spricht er über Themen wie Channel-Exzellenz, Kooperationen und agiles Projekt-Management mithilfe der richtigen Tools.

Marc Bohnes von Episerver zeigt wie der Leitsatz „Content ist King“ auch heute noch funktionieren kann. In seiner Session erklärt er, wie KI dir dabei hilft deinen Content besser zu verstehen, an die Bedürfnisse deiner Zielgruppe anzupassen und schließlich individuell auszuspielen.

Stefan Janssen von SEISMIC widmet sich in seinem Speaker Slot interaktivem Content und zeigt dir, wieso Content, der auf deine Kunden zugeschnitten ist, heute entscheidender ist denn je und wie du hochwirksame sowie personalisierte Inhalte im großen Maßstab generieren kannst.

Last but definitely not least: David Ondracek von BAYOOTEC. Der Senior Software Architect spricht darüber, wie Advertiser Herausforderungen in der Kampagnen-Umsetzung mithilfe von dynamischen Modulen im Progress Sitefinity CMS leicht, effizient und nachhaltig bewältigen können.

Die Digitalbranche entwickelt sich stetig weiter. Damit du nicht von deiner Konkurrenz abgehängt wirst, bieten wir dir mit unserer Web-Konferenzreihe The Digital Bash die Möglichkeit, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Erhalte spannende Insights und Expertenvorträge in einem unkomplizierten Format. Neben der Live-Konferenz an einem Vormittag, während der du Fragen stellen kannst oder einfach nur zuhörst, kannst du auch in unserer LinkedIn-Gruppe „The Digital Bash – Interactive“ mit echten Branchenkennern diskutieren oder dir weiterführendes Expertenwissen in unserem The Digital Bash Podcast aneignen.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – Content Marketing

Marc Stahlmann|CEO & Founder OnlineMarketing.de|OnlineMarketing.de

9:10 – 9:40 Uhr: Best Practices für den Marketing-Alltag: Täglich Zeit sparen rund um Content & Collaboration

Michael Sahlender | Geschäftsführer | CELUM

Michael Sahlender | Geschäftsführer | CELUM

9:45 – 10:15 Uhr: So wird Content wirklich King: Content Recommendation & Analytics

Marc Bohnes | Product Management Director| Episerver

Marc Bohnes | Product Management Director| Episerver

10:20-10:50 Uhr: Statischer Content ist tot! – Interaktiver Content für besseres Kundenengagement

Stefan Janssen | Regional VP Sales Central & Eastern Europe | SEISMIC

Stefan Janssen | Regional VP Sales Central & Eastern Europe | SEISMIC

10:55 – 11:25 Uhr: Marketing-Content quick and clean: Multi-Channel Inhalte leichtgemacht

David Ondracek | Senior Software Architect | BAYOOTEC

David Ondracek | Senior Software Architect | BAYOOTEC

11:30 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann|CEO & Founder OnlineMarketing.de|OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann|CEO & Founder OnlineMarketing.de|OnlineMarketing.de

Mit maximal 2.500 ist die Teilnehmerzahl für alle begrenzt. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei also schnell und sichere dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash – Content Marketing von OnlineMarketing.de. Sei dabei und eigne dir exklusives Expertenwissen für deine Content-Marketing-Strategie an.

