Am 17. Januar kannst du kostenlos im Webinar die Social-Media-Trends des Jahres kennenlernen. Du erhältst Einblicke in Mawaves umfassenden State of Social Report, aufsehenerregende Fallbeispiele und bekommst Anwendungsfälle sowie große und kleine Entwicklungen an die Hand. Welchen Trend solltest du nicht verpassen?

2025, es ist Zeit für neue Trends: Vom Busfahrer:innengruß auf TikTok über Robbie Williams Songs bis hin zu Karussell-Posts auf Instagram mit Jahresrückblicken. Gerade zum Jahreswechsel kannst du viele Trendbewegungen in den sozialen Medien erkennen. Doch viele kurzlebige Trends eignen sich kaum für alle Marken und Creator. Übergeordnete Trendentwicklungen, die alle großen Plattformen erfassen, solltest du jedoch nicht missen – sonst droht ein Wettbewerbsnachteil.

Da Trends aus der Social-Media-Szene so mannigfaltig wie verstreut sind, haben wir uns mit den Expert:innen von Mawave zusammengetan, um dir den State of Social 2025 in einem kostenfreien Webinar zu präsentieren. Sei am Freitag, 17. Januar, ab 11 Uhr dabei, wenn Strategic Consultant Marco Gilly von Mawave und OnlineMarketing.de-Redaktionsleiter Niklas Lewanczik über große und kleine, hilfreiche und einfach nur lustige Trends berichten. Du kannst dich direkt anmelden!

Am 17. Januar kannst du diverse Social-Media-Trends entdecken und für dich zu nutzen lernen

Mawave x OnlineMarketing.de: Was du im Webinar wirklich über Social-Trends für dieses Jahr lernst

Was erwartet dich 2025 auf deinen Social-Media-Kanälen, welche Trends sind gekommen, um zu bleiben, und wann ist es wirklich Zeit, sich auf diese einzustellen? All das und mehr erfährst du im praxisorientierten Webinar. Nach einer kurzen Begrüßung von OnlineMarketing.de CEO Marc Stahlmahnn erwarten dich gleich zwei spannende Vorträge: Marco Gilly und Niklas Lewanczik bieten in ihren zwei Vorträgen umfassende Einblicke in die Trendentwicklungen auf TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat und Co.

Dabei stellt Marco Gilly vor allem den neuen Mawave State of Social Report für 2025 vor, während Niklas Lewanczik einen redaktionellen Überblick über relevante Trendphänomene und ihre Bedeutung für dein Marketing und deine Kommunikation anbietet. Er geht er nicht zuletzt auf übergeordnete Trendbewegungen ein, die diverse Plattformen verändern: von der Gen AI-Integration über den Kurzvideofokus bis hin zu Search, DMs und Gen Z-Anforderungen.

Lerne im kostenfreien Webinar, wie du Trends identifizierst, einsetzt und womöglich sogar antizipierst. So kannst auch du 2025 zu den aufsehenerregenden Accounts gehören, die von sich reden machen.

Deine Agenda für das Event

11:00 Uhr: Begrüßung

Marc Stahlmann | OnlineMarketing.de

11:05 Uhr: State of Social 2025: Die Top Trends fürs nächste Jahr

Marco Gilly | Mawave

Marco Gilly | Mawave

11:30 Uhr: Brat, Brawl Stars, Broadcast Channels – eine Einordnung zur Relevanz von Social Media Trends und Features für 2025

Niklas Lewanczik | OnlineMarketing.de

Niklas Lewanczik | OnlineMarketing.de

12:00 Uhr: Key Takeaways

Passend zur Trendübersicht kannst du mit unserem kostenfreien Content-Kalender 2025 deine Kampagnen, Posts, Inhalte und schlichtweg deine Kommunikation auf außergewöhnliche Aktionstage, Marketing Events, Feiertage, Sportereignisse und dergleichen mehr vorbereiten.