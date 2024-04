Mit sieben Bühnen, 240 Masterclasses, 100 Side Events und über 1.000 Aussteller:innen und Partner:innen dürfte keine Langeweile aufkommen. Wir freuen uns auf ein spannendes Programm und den regen Austausch mit Branchenkolleg:innen.

Auch in diesem Jahr steht das Thema der Stunde – Künstliche Intelligenz – im Fokus des Events. Die Branche freut sich auf neue Erkenntnisse zu möglichen Anwendungsgebieten, darunter auch Michael Fuhrmann, RVP – DACH & CEE bei DoubleVerify:

DoubleVerify erwartet das OMR Festival 2024 mit großem Interesse, besonders im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz sowie die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit in der digitalen Werbewelt. Wir freuen uns auf Vorträge und Diskussionen zu den Anwendungsbereichen von KI, insbesondere in der Messung und dem Schutz von Werbung, sowie Performance-Optimierung. Außerdem sind wir gespannt auf den Meinungsaustausch darüber, wie die Branche einen Beitrag zur sozialen Verantwortung leisten kann, sei es in Bezug auf Umweltschutz, Vielfalt oder Geschlechtergerechtigkeit.