Neben Marketing, Sales und Co. erscheint der HR-Bereich mitunter erst im zweiten Glied. Warum die Human Resources aber in jedem Unternehmen priorisiert werden sollten, erfährst du von Business Insidern beim Digital Bash am 26. Oktober.

Neben Sales- und Marketing-Abteilungen, diversen Managern und CEOs kann der HR-Berich schnell übersehen werden. Dabei sorgt gerade diese Abteilung dafür, dass in allen eben genannten Bereichen qualifiziertes Personal eingesetzt wird, welches aktiv zum Erfolg eines Unternehmens beiträgt. Warum also nicht mal einen Vormittag investieren, um das HR Department anzuerkennen, aufzuwerten und dein Business von innen heraus zu optimieren?

Passenderweise liefert Digital Bash am 26. Oktober ab 09:30 Uhr die nächste HR-Ausgabe der Konferenzreihe. An einem kompakten Vormittag präsentieren dir acht qualifizierte Insider aus der Human-Resources-Branche Einblicke in die neuesten Entwicklungen ihres Gebiets – gratis, versteht sich.

Sag hallo zu HR!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Diese HR-Expert:innen treten als Speaker auf

Welche Rolle spielt Personalisierung für das Recruiting? Senior Account Manager Saas Daniel Strizeski von Softgarden E-Recruiting zufolge ist Personalisierung die Superpower, um Kandidat:innen bereits vor der Bewerbung zu erreichen.



Auf den ersten Slot folgt der zweite Beitrag mit einem dreifach starken Input: Neben einem Vortragstitel, der so überzeugend klingt, dass er direkt in die Headline befördert wurde, haben Ivo Klett, Marek Claussen und Nora Kruse von d.vinci noch einiges mehr in petto. Einschalten lohnt sich!

Neben der Frage, wer in einem Unternehmen arbeitet, spielt auch das Wie eine zunehmend wichtige Rolle – insbesondere was hybrides Arbeiten angeht. Johannes von Mikulicz-Radecki von der Haufe Akademie hat sich in Statistiken und wissenschaftliche Arbeiten eingelesen, um dir am 26.10. verraten zu können, welche Auswirkungen Hybrid Work auf Performance, NPS, Gesundheit und Co. ganz konkret hat.

Mittlerweile sollte klar sein: Der HR-Bereich sollte keinesfalls kleingehalten werden. Doch was benötigt er, um zu langfristigem Erfolg bezutragen? Rina Czyczykowski setzt auf Digitalisierung bei der Personalarbeit. Dabei trägt die Territory Sales Managerin die Expertise bereits im Firmennamen HRworks.

Zeit ist kostbar, Zeit rennt und Zeit ist Geld. Doch während du versuchst in deinem Kalender mittels Termin-Tetris alles und jede:n unterzubringen, fehlt es oft an der Zeit für das Wesentliche. Wie du deswegen genau diese Zeit schaffen kannst, erklärt dir Digital Bash-Dauerbrenner Marcel Özdemir von Personio.







Alles auf dem Zettel? Die HR Agenda im Überblick

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – HR 2022

Marc Stahlmann | CEO | OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann | CEO | OnlineMarketing.de 9:40 – 10:10 Uhr: Ist Personalisierung die neue Superpower fürs Recruiting?

Daniel Strizeski | Senior Account Manager SaaS | softgarden e-recruiting

Daniel Strizeski | Senior Account Manager SaaS | softgarden e-recruiting 10:15 – 10:45 Uhr: Du kannst nicht NICHT onboarden – Mitarbeiter-Onboarding zwischen Generation Z und New Normal

Ivo Klett | Team Customer Success | d.vinci

Marek Claussen | Team Business Development | d.vinci

Nora Kruse | Team Consulting | d.vinci

Ivo Klett | Team Customer Success | d.vinci Marek Claussen | Team Business Development | d.vinci Nora Kruse | Team Consulting | d.vinci 10:50 – 11:20 Uhr: Hybrid Work – alles klar, oder was?

Johannes von Mikulicz-Radecki | Leitung Consulting Transformation | Haufe Akademie

Johannes von Mikulicz-Radecki | Leitung Consulting Transformation | Haufe Akademie 11:25 – 11:55 Uhr: Warum HR bei der Digitalisierung oft unterschätzt wird

Rina Czyczykowski | Territory Sales Manager | HRworks

Rina Czyczykowski | Territory Sales Manager | HRworks 12:00 – 12:30 Uhr: Wie schafft man Zeit für das Wesentliche?

Marcel Özdemir | Account Executive | Personio GmbH

Marcel Özdemir | Account Executive | Personio GmbH 12:30 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO | OnlineMarketing.de

Dabei sein und profitieren.

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – sichere dir also schnellstmöglich deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash – HR von OnlineMarketing.de.