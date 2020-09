Wie alle anderen Aussteller und Besucher wussten wir natürlich auch nicht, wie die digitale DMEXCO angenommen wird und wie die Umsetzung tatsächlich funktioniert, wir sind aber als Top Sponsor aufgetreten, weil wir als Unternehmen, das in eine digitale Zukunft investiert, in der sich virtuelle Events zusätzlich zu physischen Events etablieren und noch besser und größer werden, an das Konzept glauben und auch unsere Neuheiten und Insights präsentieren wollten. Es ist eine enorme Herausforderung, innerhalb so kurzer Zeit eine digitale Plattform auf die Beine zu stellen, die möglichst alle Bestandteile der Messe, wie Networking, Masterclasses etc. berücksichtigt. Natürlich gab es an der ein oder anderen Stelle technische Probleme und Tücken und hier und da Kommunikationsprobleme, aber insgesamt betrachtet sind wir mit dem Verlauf zufrieden. Wir freuen uns auf eine hoffentlich hybride DMEXCO 2021, die das Beste aus menschlicher Interaktion und technologischen Möglichkeiten zusammenbringt.