Bei der First Party Tour in Deutschland zeigten die Exper:innen von Commanders Act, wie die Datenakquise trotz Googles Schwanken, dank Serverside Tracking und Identifiern und mit kreativen cookieless Lösungen gelingen und den ROAS steigern kann. Die Highlights aus Hamburg.

Ein Schock breitete sich in der Marketing-Szene aus, als Google im Sommer 2024 nach jahrelanger Vorbereitung ankündigte, die Third Party Cookies bei Chrome doch nicht einzustellen – oder war es Erleichterung? Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich die Branche akribisch auf die cookieless Future vorbereitet und diverse Alternativlösungen kreiert, immer mit dem Blick auf Googles Entwicklungen in der Privacy Sandbox. Trotz Googles Entscheidung meint Michael Froment, Commanders Act CEO:

End of Third Party Cookies – it’s done!

Vor allem die Generierung von First-Party-Daten verspricht langfristig erfolgreiches Marketing, einträgliche Kampagnen und eine Nutzer:innenbindung auf Vertrauensbasis. Die Expert:innen des Tech-Unternehmens Commanders Act, das eine ganze Tool Suite für cookieless Lösungen bereitstellt und über 500 Kund:innen sowie mehr als 10.000 User erreicht, haben die wichtigsten Neuheiten zum Thema Data Management im Rahmen einer facettenreichen Event Tour aufbereitet. Von der Analyse der Google-Entscheidung bis hin zu Optionen wie Serverside Tracking ging es um gangbare Lösungen und vielversprechende Maßnahmen für Marketer im Jahr 2025.

First Party Tour in Deutschland sah für den Januar 2025 vier Stationen vor, München, Berlin, Hamburg und Köln (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Commanders Act

Michael Froment weiß, wie wichtig es ist, jetzt zu handeln:

Mehr als sechs Jahre nach dem DSGVO-Start ist es an der Zeit, unsere Datenstrategien wirklich zu aktivieren. Daten sind nicht nur ein Nebenschauplatz – sie sind das Herzstück einer jeden modernen digitalen Strategie. Angesichts so vieler bevorstehender Veränderungen sind wir stolz darauf, eine vollständig in Europa basierte und europäisch ausgerichtete Lösung anbieten zu können, mit der Unternehmen diesen Entwicklungsanforderungen immer einen Schritt voraus sind.

Wie du 2025 Daten sammeln solltest: Das geballte Know-how von Commanders Act

Beim Tour-Stopp in Hamburg lieferte das Team von Commanders Act direkt in den Meta-Büros mit Marketing-Atmosphäre einen Rundumüberblick über die wichtigsten Säulen modernen Datensammelpraktiken – vor allem im cookieless Kontext. Dabei begrüßte auch ein Kollege von Meta, einem wichtigen Kooperationskonzern aus der Tech- und Werbebranche, die interessierten Teilnehmer:innen.

Michael Froment, Andrea Bovarini und Alexandra Rohm leiteten das Programm, welches von Frühstück und Kaffeetreff mit Networking-Anschluss für Kolleg:innen umrahmt wurde. Dabei ging es im Kern um folgende Themenschwerpunkte:

Unsere Analyse zu Googles Entscheidung bezüglich Third Party Cookies

First-Party-Daten: Das neue Gold deines digitalen Vermögens

Neue Identitäten, neue Identifier

Serverside-Datenerfassung und Datenschutz

Mitbringsel mitten aus Montmartre für die Teilnehmer:innen, © Commanders Act

Für die tiefgreifende Analyse und weiterführende Detailhinweise standen außerdem Stela Yoncheva und Grazia Corsaro als Data-Expertinnen des Unternehmens bereit. Sie unterstützten die Teilnehmer:innen auch One-to-one Workshops inklusive individueller Beratung, während sich die Branchenteilnehmer:innen in einem Timeslot für interaktive Gespräche über die Herausforderungen und Chancen für das eigene Unternehmen, Marketing-Partner:innen und die gesamte Branche austauschen konnten.

Im facettenreichen Vortrag ging das Team weit über den medialen Diskurs rund um cookieless Lösungen und deren Notwendigkeit hinaus – und zeigte nicht nur Lösungsansätze auf, sondern präsentierte konkrete Maßnahmen zur Generierung und Nutzung von mehr und hochwertigen detaillierten Targeting-Informationen für Media-Partner:innen. Und so betonte die für den DACH-Raum zuständige Account Managerin Alexandra Rohm:

Ich freue mich, Marken und Agenturen auf ihrer Datenreise begleiten zu dürfen. Aus unseren Gesprächen geht klar hervor, dass Unternehmen es schätzen, zukunftssichere Lösungen für ihre Datenstrategien zu finden – Lösungen, die Innovation und Compliance in Einklang bringen.

Die Marketing-Plattform von Commanders Act verzichtet auf Cookies und sorgt für Performance-Zugewinne, © Commanders Act

Die großen Vorteile von Serverside Tracking, Master ID, First Party Tracking und Co.

Nur wer vorbereitet ist, wird weiterkommen können,

sagte Stela Yoncheva, Technical Consultant, International, beim Event und zog einen groben Vergleich zur Evolutionstheorie. Es besteht das Risiko, dass manchen in Zukunft nur noch 20 Prozent der Daten, die heute mit Third Party Cookies verfügbar sind, aufgrund von Einschränkungen wie Consent Rates, Adoption Rates in datenschutzzentrierten Browsern und Ad Blocker Adoption Rates zur Verfügung stehen werden. Die Weiterentwicklung auf dem Werbemarkt wird daher nur durch Anpassung möglich sein. Und dabei unterstützt Commanders Act. Ihr Team hilft bei der Detailplanung und strategischen Datenausrichtung. Dabei sollten die vier Aspekte First Party Tracking, First Party Hosting, Master ID und Serverside Tracking nicht fehlen.

Vier zentrale Faktoren für die cookieless Future, © Commanders Act

Die Details zu diesen Kernpraktiken teilte das Team mit illustren Beispielen und konkreten Zahlen (noch mehr dazu findest du auf der Website). So wurde beispielsweise deutlich: CRM-Daten sind der größte Schatz. Denn der ROI kann um ganze 15 bis 30 Prozent höher ausfallen, wenn CRM-Daten optimiert und für Kampagnen eingesetzt werden. Das kann im Beispielfall dann auch dazu beitragen, in Kombination mit weiteren Daten hochpersonalisierte Ads zu schalten. Beim Verkauf von Sportkleidung etwa lassen sich Wetterdaten zusammen mit Produktkatalogdaten und CRM-Daten nutzen. Damit könnte man Anzeigen für bestimmte Gruppen auf der Website oder im Newsletter tagesaktuell anpassen.

Und die eigenen Daten, die Unternehmen durch First-Party-Datenstrategien – auch für das Hosting – gewinnen, lassen sich immer weiter anreichern. Interaktionen mit Chatbots auf der Website oder in der App können beispielsweise relevante Daten generieren. Deshalb sollten Unternehmen über KI-Optionen nachdenken; auch, weil das für viele zur gelebten Digitalpraktik wird. Sogar markenspezifische Hashtags können als Relationship Data Verwendung finden, wenngleich sie keine First-Party-Daten sind.

Ein Blick auf Commanders Act-Aktionspläne für relevante Datennutzung (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Commanders Act

Auch das First Party Hosting kann zum Gamechanger avancieren: beispielsweise, weil das Speichern unter einer Subdomain der eigenen Website Adblockern entgegenwirkt. Bei der Master ID wiederum wird ein persistentes Cookie (bei Commanders Act zum Beispiel 20 Zahlen) gesetzt, das mehr Flexibilität bei dieser datenschutzzentrierten Lösung bietet. Die Master ID ermöglicht auch nachträglich die User Journey mit einzubeziehen. Diese und zahlreiche weitere Lösungen stellte das Expert:innen-Team vor und erklärte:

In einer sich schnell verändernden Digitallandschaft sollte die technische Umsetzung die geringste deiner Sorgen sein. Mein Team kümmert sich um die Details und hilft Marketing und Business Leadern, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Wir vereinfachen das Leben unserer Kunden, indem wir dafür sorgen, dass der Motor ihrer Datenstrategie reibungslos und effizient läuft.

Eine neue Welt beginnt: Die First-Party-Welt. Das zeigen nicht nur die Google-Ankündigungen und Apples Intelligent Tracking Prevention als Illustration zur Relevanz des Themas.

Auf Expertise kann Commanders Act in diesem Kontext bauen. Als zertifizierter Google Partner kooperiert die Company auch mit Forrester und Gartner und bietet Kund:innen den Zugang zu über 12.000 Konnektoren für datenbasiertes Marketing Storytelling: von TikTok, Instagram, Snapchat und Googles Ads über AWS, Shopify und Criteo bis hin zu LinkedIn und YouTube.

