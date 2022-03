Am 08. März heißt es zum zweiten Mal: Bühne frei für unsere Expertinnen. Ab 9 Uhr hörst du ausschließlich weibliche Stimmen der Branche, die ihr Wissen mit dir teilen. Jetzt anmelden!

Im Herbst vergangenen Jahres haben wir mit dem Digital Bash – Female Experts eine Bühne für Expertinnen eröffnet. Uns geht es darum, die Repräsentation von Frauen in der Digitalbranche zu stärken. Daher teilen in dieser Digital Bash-Ausgabe ausschließlich weibliche Speaker ihr Know-how und praxisbezogene Tipps rund um nahezu alle relevanten Themen im Digital Marketing mit den Teilnehmer:innen.

Am 08. März haben wir dafür ab 9 Uhr ein volles Programm für alle Teinehmer:innen vorbereitet. Google Ads, New Work, Content Audit und die Erstellung von Creatives sind nur einige Stichworte, die an dem Vormittag behandelt werden.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Expertinnen

Nach einer Einleitung in den Vormittag durch Michelle Sobek von OnlineMarketing.de folgt der erste Expertinnenvortrag. Lisa Ovdiyenko von Smarketer ist Google Ads-Beraterin und weiß, wie Unternehmen Google Shopping-Kampagnen effektiv aufsetzen. Sie erzählt von den (bisher) versteckten Potentialen und hat wertvolle Praxistipps mit im Gepäck.

Es folgt ein Talk von Jessica Kreidel von RTL 2. In ihrem Vortrag „Irgendwas mit Fernsehen – Von der dualen Studentin zur Abteilungsleiterin“ erzählt sie von persönlichen Herausforderungen und Erfolgen beim Einstieg ins Berufsleben.

Als nächstes geht das digitale Mikro an Katharina Schüller von STAT-UP. Sie spricht über New Work und Digitalisierung. Themen, die Frauen in der Arbeitswelt voranbringen – oder nicht? Katharina zeigt in ihrem Vortrag, wie New Work zu Flow führt und nicht zu noch mehr Stress, welches Verständnis von Future Skills wir dafür brauchen und warum dafür eine „typisch weibliche“ Perspektive wichtig ist.

Sophie Baumbach von web-netz gibt im nächsten Programmpunkt praxisbezogene Tipps für ein erfolgreiches Content Audit. Sie skizziert unterschiedliche Herangehensweisen je nach Website-Typ und erklärt, welche Datenbasis verwendet werden sollte, welche Tools hilfreich sind und wie du deine Analyse-Ergebnisse in einen zielgerichteten Maßnahmenplan übersetzt.

Kurz, knackig, auffällig: Das sind Buzzwords, die bei der Creative-Erstellung oft in den Raum geworfen werden. Wie du plattformübergreifend wirklich gute Creatives erstellst, diese testest und gleich auf mehreren Kanälen effektiv nutzt, erklärt dir Anne Seifert von clicks digital in ihrem Vortrag.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – Female Experts

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de

9:10 – 09:40 Uhr: CSS – Mehr Performance für Google Shopping

Lisa Ovdiyenko | Google Ads Beraterin | Smarketer

Lisa Ovdiyenko | Google Ads Beraterin | Smarketer

09:45 – 10:15 Uhr: Irgendwas mit Fernsehen – Von der dualen Studentin zur Abteilungsleiterin

Jessica Kreidel | Leiterin Konzeption & Design | RTL 2

Jessica Kreidel | Leiterin Konzeption & Design | RTL 2

10:20 – 10:50 Uhr: New Work: Mit Future Skills vom Stress in den Flow kommen

Katharina Schüller | Founder & Owner | STAT-UP Statistical Consulting & Data Science GmbH

Katharina Schüller | Founder & Owner | STAT-UP Statistical Consulting & Data Science GmbH

10:55 – 11:25 Uhr: Das erfolgreiche Content Audit: Individuelle Tipps für unterschiedliche Website-Typen

Sophie Baumbach | Strategische Leiterin im Bereich SEO | web-netz

Sophie Baumbach | Strategische Leiterin im Bereich SEO | web-netz

11:30 – 12:00 Uhr: Effektive Cross-Plattform Nutzung von Creatives

Anne Seifert | SEA-/PPC | clicks digital

Anne Seifert | SEA-/PPC | clicks digital

12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de

Michelle Sobek | Online Marketing Managerin | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash – Female Experts von OnlineMarketing.de.