Du würdest dich über ein wertvolle Tipps und interessante Tricks zum Thema SEA freuen? Ob Newbie oder Profi – der Digital Bash – SEA am 14. März bringt dich auf den neuesten SEA-Stand. Unsere Expert:innen zeigen dir aktuell relevantesten Trends und verhelfen dir, deine Zielgruppe künftig noch einfacher und gezielter zu erreichen! Unsere sechs Speaker können es kaum erwarten, ihr Wissen ab 9:00 Uhr mit dir zu teilen. Erhalte interessante Insights zu diversen Themen und Insights, mit denen du dann beispielsweise deine Google-Shopping-Sichtbarkeit maximieren, Performance-Max-Kampagnen konfigurieren, vollautomatisierte Ads schalten und aktuelle Entwicklungen bei Google Ads nachvollziehen kannst.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 14. März keine Zeit? Kein Problem! Mit deiner Anmeldung sicherst du dir automatisch auch die Aufzeichnungen des Events.

Unsere Speaker beim Digital Bash – SEA

Wie du Google Text-Ads für tausende Produkte oder Landing Pages täglich neu und vollautomatisiert schreibst und deinen Ziel-ROAS erreichst, erfährst du von Frank Geiger. Frank ist Geschäftsführer der Shopmonauten GmbH und hat zahlreiche Tipps und Strategien in petto. Er spricht unter anderem über Voraussetzungen, die du brauchst, um Google-Text-Ads zu automatisieren und klärt sich auch über typische Fehler auf, die du unbedingt vermeiden solltest.

Der zweite Vortrag kommt von Sarah Vögeli. Sarah ist Ambassador & SEA Growth Consultant bei Smarketer. Sie spricht unter anderem über aktuelle Trends und Entwicklungen bei Google Ads und gibt zahlreiche Tipps zu den Themen Awareness schaffen, Leads generieren, Online Sales steigern und vieles mehr! Sei dabei und erfahre, welche Themen dieses Jahr definitiv auf deiner Google-Ads-Agenda stehen sollten.

Weiter geht es mit dem Thema Performance-Max-Kampagnen. Dieses neue Kampagnenformat wurde vor einem Jahr ausgerollt. Besonders die zunehmende Automatisierung und sinkenden Optimierungsmöglichkeiten stellen SEA Manager vor neue Herausforderungen. Bianca Pieczona von eMinded GmbH beleuchtet das Format genauer, lässt dich an Learnings aus zahlreichen Tests teilhaben und zeigt dir, was beim Setup von Performance-Max-Kampagnen zu beachten ist.

Weiter geht es mit doppelter Power – mit dem Vortrag der ad agents GmbH. Daniel Schirmer und Nikolai Gerlach gehen auf die Frage ein, was nach der Implementierung von Performance-Max-Kampagnen wichtig ist. Auf den ersten Blick sieht alles ganz einfach aus. Doch der Schein trügt: Nach dem Aufsetzen der Kampagne solltest du dich nicht entspannt zurücklehnen. Denn obwohl es den Anschein macht, dass die Möglichkeiten begrenzt sind, gibt es tatsächlich eine Reihe an Optimierungschancen, um sich vom Wettbewerb abzuheben und die Kampagne noch feiner abzustimmen.

Den Schlüssel zu einer performanten Google-Shopping-Sichtbarkeit erhältst du von Laura Marino-Gurski von Löwenstark. Wenn du bei relevanten Suchanfragen nicht ganz vorne erscheinst oder deine Sichtbarkeit sogar kaum vorhanden ist, solltest du dich fragen, welche Informationen du Google für deinen Kampagnenerfolg bereitstellst. Die Google KI ist mächtig, aber sie kann keine Gedanken lesen. Google arbeitet ständig an den eigenen Algorithmen und die Optimierung des Daten-Feeds ist ein fortlaufender Prozess. Laura gibt dir die nötigen Tipps an die Hand, um in der Suche mehr Sichtbarkeit zu erlangen.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening: Digital Bash – SEA

Michelle Sobek | Moderation | Digital Bash

9:10 – 09:40 Uhr: Wie du Google Text-Ads für 1000e Produkte oder Landing Pages täglich neu und vollautomatisiert schreibst und deinen Ziel-ROAS erreichst

Frank Geiger | Geschäftsführer | Shopmonauten GmbH

Frank Geiger | Geschäftsführer | Shopmonauten GmbH

09:40 – 10:10 Uhr: Status quo 2023 – aktuelle Trends und Entwicklung bei Google Ads und darüber hinaus

Sarah Vögeli | Ambassador & SEA Growth Consultant | Smarketer

Sarah Vögeli | Ambassador & SEA Growth Consultant | Smarketer

10:15 – 10:45 Uhr: PMax Kampagnen wirkungsvoll aufsetzen – vom Setup bis hin zur Best Practise

Anna Mejeritskiy | PPC und Team Managerin | eMinded GmbH

Anna Mejeritskiy | PPC und Team Managerin | eMinded GmbH

10:50 – 11:20 Uhr: Performance Max – was kommt nach der Implementierung? Läuft dann alles von selbst?

Daniel Schirmer | Team Leader SEA und Nikolai Gerlach | Account Manager SEA von ad agents GmbH

Daniel Schirmer | Team Leader SEA und Nikolai Gerlach | Account Manager SEA von ad agents GmbH

11:25 – 11:55 Uhr: Der Schlüssel zur Google Shopping Sichtbarkeit – Die Macht der Daten-Feed-Optimierung

Laura Marino-Gurski | SEA Managerin | Löwenstark

Laura Marino-Gurski | SEA Managerin | Löwenstark

12 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Michelle Sobek | Moderation | Digital Bash

Michelle Sobek | Moderation | Digital Bash

