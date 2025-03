Am 28. März treffen sich im Microsoft Office Berlin Expert:innen, um AI-gestützte und praxisnahe Smart-Advertising-Lösungen vorzustellen – und du kannst kostenfrei dabei sein. Nimm Tipps von Microsoft, Smarketer, KoRo und Co. mit, baue dein Peer-Netzwerk aus und werde zum gefragten Smart-Ad-Profi.

Der Digital Bash geht auf Tour und lädt dich dazu ein, am 28. März 2025 ab 10 Uhr kostenlos dein Smart Advertising Know-how zu erweitern und spannende Personen zu treffen. Beim Digital Bash On Tour x Smarketer – Smart Advertising dreht sich alles um Werbelösungen am Puls der Zeit, insbesondere mit Blick auf wichtige Gen AI Features und praxisnahe Optionen, die auch dein Business fördern können.

Erhalte im Rahmen unseres Events in Kooperation mit Smarketer Einblicke in erfolgversprechende Strategien – von AI Agents über den Einsatz des Microsoft Copilots bis hin zum großen Panel zur Frage „Was macht Werbung erfolgreich?“ – und knüpfe beim Networking neue Kontakte zu Branchenexpert:innen mit Fachwissen und Kolleg:innen mit ähnlichen Interessen.

Wenn du dich für diese Insights interessierst, bei Lunch und Coffee Breaks mit Speakern und Teilnehmer:innen schnacken und dich in lockerer Business-Atmosphäre weiterbilden möchtest, kannst du dabei sein. Dann zögere nicht länger, denn die Tickets für das kostenlose Deep Dive Event sind stark limitiert. Registriere dich gleich!

Spannende Vorträge, gutes Essen und Networking-Möglichkeiten: Das erwartet dich beim Digital Bash On Tour x Smarketer

Digital Bash On Tour: Darauf kannst du dich freuen

Unser On Tour Event bringt dich mit Speakern der Extraklasse zusammen, die dir im Rahmen des hochkarätigen Programms neue Perspektiven auf verschiedene Themen rund um smartes Advertising bieten. Gemeinsam mit Branchenkolleg:innen kannst du exklusive Einblicke in erfolgreiche Strategien bekannter Unternehmen und Marken erhalten, neue Ideen sammeln und Food, Snacks und Drinks genießen – und das alles in Wohlfühlatmosphäre. Das Event findet im zentral gelegenen Microsoft Office in Berlin statt. Die Location verbindet urbane Eleganz mit kreativem Flair und bietet ideale Bedingungen, um Ideen zu entwickeln, innovative Pläne zu schmieden und inspirierende Meetings abzuhalten.

Die Location für unser Event: Das Microsoft Office mitten in Berlin, © Microsoft

Für die passende Inspiration sorgen Smarketer und Microsoft, AI-LEVER, STRIIVE, KoRo und Omio im Rahmen von vier Vorträgen samt Best Practices und einem Panel, das die Marketing-Praxis im Jahr 2025 in den Fokus stellt und dir Beispiele von bekannten Marken liefert.

Diese Brands geben ihr Know-how aus der Marketing-Welt weiter

Vom Microsoft Copilot bis zum großen Panel über erfolgreiche Ads: Diese Speaker und Themen stehen bereit

Dich erwarten wertvolle Insights unserer Expert:innen Daniel Godoy Mondragón (Microsoft), Jan Honsel (Smarketer), Daniel Tschirschwitz (Smarketer), Zuzanna Kopec (Smarketer), Johannes Güldenpfennig (AI-LEVER), Thomas Rademacher (KoRo), Ann-Cathrin Edelhoff (STRIIVE), Norman Nielsen (Omio) und Lea Watolla (Joli Berlin).

Unsere Speaker beim On Tour Event mit Smarketer (beim Klick aufs Bild kommst du zur größeren Übersicht)

Im Rahmen der Vorträge werden zahlreiche relevante Fragen rund um Erfolgsstrategien für das Smart Advertising 2025 beantwortet, darunter die folgenden:

Welche Faktoren machen Werbung 2025 überhaupt erst erfolgreich?

Wie nutze ich den Microsoft Copilot als KI-Booster für meine Kampagnen?

Auf welche Weise kann ich mit AI Agents mein Marketing automatisieren?

Was bietet die Tracking-Lösung WSST?

Wie werden SEA, Social Media Marketing, Search Marketing und Co. im Marketing Wild Ride verknüpfen?

Das Event liefert dir anhand inspirierender Beispiele und bewährter Strategien konkrete Praxistipps und neue Einblicke. Das gesamte Programm mit näheren Informationen zu den Vorträgen kannst du dir auf unserer dedizierten Website anschauen.

Rund um unser fachspezifisches Programm kannst du bei Kaffeepause, Lunch und abschließender Networking Session mit Kolleg:innen und Expert:innen zusammenkommen und dein Netzwerk ausbauen. Auch mit unseren Speakern kannst du dich direkt vor Ort austauschen. Wir freuen uns auf deine Teilnahme, ein tolles Event und die facettenreichen Insights unserer Expert:innen.

Limitierte Tickets ohne Kosten