Wertvolle Networking-Kontakte, erstklassige Verpflegung und die wichtigsten Marketing Insights, von KI-Effizienz bis hin zu TikTok Ads und nachhaltigem Marketing, liefert dir unser On Tour Event mit monday.com am 11. März in Köln.

Der Digital Bash geht auf Tour und lädt dich dazu ein, dich am 11. März 2025 ab 10 Uhr beim Digital Bash On Tour x monday.com – Marketing Trends 2025 gezielt fortzubilden und die wichtigsten Marketing-Trends zu verinnerlichen! Die Zukunft des Marketing ROI, neue Wege und Kanäle für Reichweite und Performance, Produktivitätssteigerung mit KI-Diensten und Antworten auf die Frage, ob nachhaltiges Marketing zum Must-have wird, stehen auf dem Programm. Erhalte im Rahmen unseres Events in Kooperation mit monday.com Einblicke in erfolgversprechende Marketing-Trends und knüpfe beim Networking neue Kontakte zu Branchenexpert:innen mit Fachwissen und Kolleg:innen mit ähnlichen Interessen.

Klingt das interessant? Dann zögere nicht länger, denn die Tickets für das kostenlose Deep Dive Event sind stark limitiert. Registriere dich gleich, um dabei zu sein.

Spannende Vorträge, gutes Essen und Networking-Möglichkeiten: Das erwartet dich beim Digital Bash On Tour x monday.com

Digital Bash On Tour: Darauf kannst du dich freuen

Unser On Tour Event bringt dich mit Speakern der Extraklasse zusammen, die dir im Rahmen des hochkarätigen Programms neue Perspektiven auf verschiedene Themen rund um Marketing-Trends bieten. Gemeinsam mit Branchenkolleg:innen kannst du exklusive Einblicke in erfolgreiche Strategien erhalten, neue Ideen sammeln und Food, Snacks und Drinks genießen – und das alles in Wohlfühlatmosphäre. Das Event findet im zentral gelegenen KölnSKY in Köln statt, samt atemberaubender Aussicht auf den Kölner Dom und den Rhein aus der 27. Etage. Die Location verbindet urbane Eleganz mit kreativem Flair und bietet ideale Bedingungen, um Ideen zu entwickeln, innovative Pläne zu schmieden und inspirierende Meetings abzuhalten.

Die KölnSKY Location verspricht tolle Aussichten auf verschiedenen Ebenen

Dich erwarten spannende Vorträge und wertvolle Insights unserer Expert:innen Yvonne Romes-Schillack (Geschäftsführerin von planinja), Andi Wienold (Regional VP Sales für monday.com) und Kristoffer Schweizer (Solution Engineer für monday.com) sowie Marius Ian Y. Horstick (Freiberufler und Inhaber der MHS Media Solutions).

Unsere Speaker beim On Tour Event mit monday.com

Im Rahmen der Vorträge werden zahlreiche relevante Fragen rund um Erfolgsstrategien für das Marketing 2025 beantwortet, darunter die folgenden:

Wie kannst du deine Marketing-Ergebnisse durch Transparenz, Produktivität und KI verbessern?

Welche Search- und Discovery-Plattformen solltest du für deine Kampagnen 2025 neben Google unbedingt beachten?

Wie steigern KI, Daten und Effizienz den Umsatz deiner Kampagnen?

Wie sieht der Marketing ROI 2025 aus?

Ist nachhaltiges Marketing jetzt ein Must-have oder reines Buzzword-Bingo?

Das Event liefert dir anhand inspirierender Beispiele und bewährter Strategien konkrete Praxistipps und neue Einblicke. Das gesamte Programm mit näheren Informationen zu den Vorträgen „Von Google zu TikTok & Co.: Neue Wege für Reichweite & Performance im digitalen Marketing – Eine explorative These!“, „Die Zukunft des Marketing-ROI: Wie KI, Daten und Effizienz den Umsatz steigern“, „Effizientes Arbeiten mit monday.com: Erfahre, wie du deine Ergebnisse durch Transparenz, Produktivität und KI verbessern kannst“ und „Nachhaltiges Marketing – Must-have oder reines Buzzword-Bingo?“ kannst du dir auf unserer dedizierten Website anschauen.

Rund um unser fachspezifisches Programm kannst du bei Kaffeepause und abschließenden Snacks und Drinks mit Kolleg:innen und Expert:innen zusammenkommen und dein Netzwerk ausbauen. Auch mit unseren Speakern kannst du dich direkt vor Ort austauschen. Wir freuen uns auf deine Teilnahme, ein tolles Event und die facettenreichen Insights unserer Expert:innen.

Limitierte Tickets ohne Kosten