Am 4. und 6. Juni finden in Düsseldorf und München unsere Digital Bash On Tour Events zum immer aktuellen Thema Cyber Security statt. Zusammen mit Bitdefender bringen wir dich auf den neuesten Stand, liefern dir Einblicke in filmreife Breaches im Urlaub, Deutschlands Besten Hacker und exquisite Networking-Möglichkeiten.

Das Motto unseres Doppel-Events in zwei der schönsten Städte Deutschlands könnte auch sein: Die Sichersten werden die Ersten sein. Denn Cyber-Sicherheit ist nicht nur ein essentieller Bestandteil einer jeden zeitgemäßen Unternehmensorganisation, sondern auch ein ausschlaggebender Faktor für Geschäftsbeziehungen, Sichtbarkeit, Rankings im Digitalraum und schließlich den messbaren finanziellen Erfolg.

Am 4. Juni kannst du in Düsseldorf, am 6. Juni in München kostenfrei dabei sein, wenn das Digital Bash Team zusammen mit den Expert:innen von Bitdefender den Status quo der Cyber Security aufs Tapet bringt, dir Best Practices für Cyber-Resilienz und Einblicke in die Welt der Cyberangriffe bietet und erklärt, warum ein reaktiver Ansatz heute nicht mehr ausreicht und Google eine Informant:innenrolle einnehmen kann. Das informative Programm mit Branchenexpert:innen und dem Themenpunkt „Deutschlands bester Hacker“ kannst du gemeinsam mit Kolleg:innen der Szene in gehobener Networking-Atmosphäre mit feinem Lunch und tollen Drinks genießen. Die Tickets für das Deep Dive Event zu einem der wichtigsten Basic-Themen unserer Zeit sind allerdings stark limitiert. Registriere dich also gleich, um dabei zu sein.

Networking, Inhalte und tolle Locations erwarten dich bei unseren Events

Digital Bash On Tour: Was dich beim Cyber Security Event erwartet

Unser jüngsten On Tour Event bringt dich in die Sturmfreie Bude nach Düsseldorf und das Weitblick in München. Falls du aber nicht vor Ort sein kannst, hast du ebenfalls die Option, dich für den Live Stream anzumelden – ebenso kostenlos. Knüpfe neue Kontakte, erleben State of the Art Locations in Business-Atmosphäre und schlaue dich auf, um dein Unternehmen, deine Konten und deine Geschäftspraktiken in schnelllebigen Zeiten langfristig abzusichern. Unsere Events bieten ein kompaktes Update für jede Person, die im Bereich Cyber Security tätig ist oder sich in diesem Bereich gezielt fortbilden möchte.

Freue dich auf die Expert:innen Verica Illievska, Senior Channel Manager DACH, und Christardt Berger, Senior Enterprise Account Executive DACH, und Jörg von der Heydt, Regional Director DACH, von Bitdefender, den Geschäftsführer der procedo Unternehmensberatung GmbH, Christoph Schultejans, den Cyber Security-Enthusiasten und Pentester Sascha Bolmer, den Head of Sales der whitelisthackers GmbH Helge Husemann, Frank Meger, Chief Information Security Officer für den Rhein-Kreis Neuss und Sebastian Bach, IT-Systemadministrator für die Gusstechnik Schopfheim GmbH & Co. KG.

Unsere Speaker in Düsseldorf (mit einem Klick aufs Bild kommst du zur Gesamtübersicht)

Von ihnen erhältst du Erfahrungsberichte zum Breach während des Urlaubs und den Folgen, Tipps für deine excellence-managed Security, die ausgefallensten Hacker-Angriffe – samt Shopping-Abwegen von USB Sticks –, Insights zum schmalen Grat zwischen Suchleiste und Sicherheitslücke auf Google und Praxistipps für deine Compliance-Regelungen.

Erfahre außerdem mehr über die inspirierende Initiative „Deutschlands Bester Hacker“ und ihre Mission, junge Talente zu entdecken und zu fördern, um die digitale Welt von heute und morgen sicherer zu gestalten. Das gesamte Programm für Düsseldorf und München findest du auf den dedizierten Event-Seiten. Wir freuen uns auf deine Teilnahme, ein tolles Event und den facettenreichen Support der Expert:innen von Bitdefender.

Ausschnitt der Startseite zum Event in München

Limitierte Tickets ohne Kosten