Auf unseren Live Events vor Ort in Köln, Bottrop und Stuttgart kannst du deine Cyber Security im Wettbewerb ganz nach vorn bringen, dich gegen KI-Bad-Actor schützen und nebenbei feinstes Networking in hochwertigen Locations betreiben sowie einen Escape Room erleben – und das kostenlos. Sei am 25., 26. oder 27. November dabei.

Der Digital Bash geht auf Tour und verschafft dir Cyber Security der Extraklasse. Im Rahmen unserer Roadshow in Kooperation mit Bitdefender kannst du am 25., 26. oder 27. November live dabei sein, wenn unsere Expert:innen effektive Strategien zur Abwehr von Ransomware, Deep-Fake-Angriffen und anderen Cyber-Risiken praxisnah vermitteln sowie IT-Herausforderungen und KI-Probleme fokussieren. Du kannst in Bottrop, Köln und Stuttgart kostenfrei dabei sein, wenn du dich für eines der limitierten Tickets registrierst.

Neben den Networking-Möglichkeiten bei bestem Essen und erfrischenden Getränken bietet unser dreitägiges On Tour Event nicht nur die Möglichkeit, Branchenexpert:innen mit Fachwissen und Kolleg:innen mit ähnlichen Interessen zu treffen, sondern auch im interaktiven Escape Room als Zusatz-Event das Team-Gefühl zu stärken und Problemlösungsstrategien zu testen.

Die Tickets für das Deep Dive Event zu einem so wichtigen Thema im Digitalraum sind allerdings stark limitiert. Registriere dich also gleich, um dabei zu sein.

Networking, Escape Rooms, Inhalte und tolle Locations erwarten dich bei unserem Event mit Bitdefender

Digital Bash On Tour: Was dich beim Cyber Security Event erwartet

Unser neues On Tour Event bringt dich mit Speakern zusammen, die sich schon en detail mit Cyber-Security-Lösungen auseinandersetzen, aber auch mit Branchenkolleg:innen, die ebenfalls noch mehr über das sich stetig wandelnde Themenfeld lernen möchten. Knüpfe neue Kontakte, erlebe State of the Art Locations in Business-Atmosphäre und schlaue dich auf, um dein Unternehmen und deine Teams vor Angriffen zu schützen und langfristig abzusichern. Denn das zahlt sich auf die Dauer aus.

Unsere Events bieten ein kompaktes Update für jede Person, die im Bereich Cyber Security tätig ist oder sich in diesem Bereich gezielt fortbilden möchte. Dabei sein kannst du an folgenden Tagen in diesen Locations:

25. November 2024 | Bottrop | Location: Eloria Erlebnisfabrik

26. November 2024 | Köln | Location: TeamEscape

27. November 2024 | Stuttgart | Location: Escape World

Unsere einzigartigen Locations in der Übersicht, © Digital Bash

Freue dich auf die Expert:innen Nina Wagner (Geschäftsführerin und IT Security Consultant bei der MindBytes GmbH), Frank Meger (Chief Information Security Officer beim Rhein-Kreis Neuss), Daniel Gieselmann und Jörg von der Heydt (Senior Sales Engineer und Regional Director DACH bei Bitdefender), Marco Di Filippo (Senior Cyber Security Engineer bei der whitelisthackers GmbH), Christoph Schultejans (Geschäftsführer der procedo Unternehmensberatung GmbH) und Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker (Wissenschaftlicher Direktor und Gastprofessor am cyberintelligence institute).

Unsere Speaker in München (mit einem Klick aufs Bild kommst du zur Gesamtübersicht)

Von ihnen erhältst du Insights zu ganz unterschiedlichen, aber jeweils äußerst relevanten Momenten der Cyber Security. Dabei geht es unter anderem um die Beantwortung von Fragen wie:

Wie liefere ich digitale Resilienz mit Managed SoC in der Praxis?

Wie schaffe ich Strategien für nachhaltige IT-Sicherheit (Know Your Risk, Control Your Attack Surface)?

Welche neuen Herausforderungen bringt das Digitalzeitalter und welche Chancen bietet die IT-Sicherheit?

Wie navigiere ich sicher durch das Compliance-Labyrinth?

Welche Risiken eröffnen sich dank neuer KI-Technologien und wie gehe ich gegen sie vor?

Welche Rolle spielen CISOs und welchen Nutzen bietet ein virtueller CISO?

Die Events liefern konkrete Praxistipps und Perspektivierungen – letztere kannst du mit allen Teilnehmer:innen bei diversen Networking Breaks diskutieren. Du kannst dir das ganze Programm mit Titeln wie „Angriff der Maschinen – Künstliche Intelligenz verleiht Cyberkriminellen ‚Superkräfte‘ (LiveHacking)“ und „Praxisbericht: Digitale Resilienz mit Managed SoC im Rhein-Kreis Neuss“ auf unserer dedizierten Website anschauen.

Rund um unser fachspezifisches Programm kannst du bei Kaffee und Lunch sowie in der Networking-Pause mit Kolleg:innen und Expert:innen zusammenkommen und dein Netzwerk ausbauen – oder dich im Escape Room mit anderen Teilnehmer:innen auf eine besondere Erfahrung gefasst machen.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme, ein tolles Event und den facettenreichen Support der Cyber-Security-Expert:innen von Bitdefender.

Limitierte Tickets ohne Kosten

Bitte beachte, dass die Kapazität begrenzt ist und die Tickets somit streng limitiert sind, und daher nicht alle Anfragen bestätigt werden können.

Frage jetzt für dein kostenloses Ticket an und freue dich mit etwas Glück auf einen Tag voller Wissen, Networking und inspirierender Gespräche beim Digital Bash On Tour x Bitdefender – Strategien gegen Ransomware & Deep Fakes in Bottrop, Köln und Stuttgart!

Wie unsere Digital Bash Live Events im Kontext von Messen wie der DMEXCO aussehen können, kannst du im Beitrag nachvollziehen und dir die Vorträge von vor Ort im Nachgang anschauen.